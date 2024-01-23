最愛足球的時裝品牌KidSuper　如何吸引細哨朗拿甸奴行騷又出衫？

【KidSuper／Colm Dillane／Ronaldinho／朗拿甸奴／足球／巴黎男裝周】

朗拿甸奴驚現時裝周？沒錯，剛過去的巴黎男生秋冬時裝周，不少傳奇足球巨星成為各品牌時裝騷的座上客，除了前皇家馬德里的法國球王施丹（Zinedine Zidane）驚現於山本耀司（Yohji Yamamoto）的時裝騷成為焦點外，另一滿載驚喜度必定是由Colm Dillane主理的美國時裝品牌KidSuper也邀請得前巴塞隆拿的森巴足球魔術師朗拿甸奴（Ronaldinho）成為模特兒行騷，雖然此舉動震撼了大家的眼球，但其實朗拿甸奴的出現絕非偶然。



來自美國紐約的時裝品牌KidSuper，由創辦人兼創意總監Colm Dillane所主理，他因當替Louiv Vuitton客席設計師為大眾所認識，而他一直以來在時裝設計上也糅合著他對於繪畫的鍾愛，將衣物化身成一幅配有剪裁輪廓的畫布，並透過各種大型Full Print兼色彩繽紛的圖畫作拼合，製作出有別於傳統的時尚單品，教材式的將藝術與時尚兩大元素結合。

KidSuper創辦人兼創意總監Colm Dillane（KidSuper）

KidSuper 2024秋冬時裝騷：

+ 10

在最新2024秋冬季度時裝騷中，KidSuper以「String Theory」為題材，將拼貼技巧不留餘地的展現，多款作品中亦可看到大量油畫與漸變色彩的細節設定，充分表現出Colm Dillane的繪畫功力，系列中Colm Dillane更延續著他對於另一嗜好「足球」的狂熱，設計出兩色Polo足球球衣，球衣上以點狀畫風呈現著朗拿甸奴兒時效力甘美奧（Grêmio）的英姿，改用KidSuper F.C.隊徽，並在右胸刺繡「Ronaldinho 10」與印有「KidSuper FOOTBALL CLUB」的圖像，背部當然是Ronaldinho與標誌10號，加上朗拿甸奴真人的出現，絕對為KidSuper的時裝騷錦上添花。

不過，Colm Dillane與朗拿甸奴的關係絕不是因為本次合作才首次認識，二人早在2023年9月時經已成為朋友，當時Colm Dillane更化身為小粉絲讓朗拿甸奴為他的球衣簽名並談及合作機會，朗拿甸奴二話不說地成就了這次的官方聯乘亦多次在個人IG中發佈身穿KidSuper的服裝，以行動支持Colm Dillane對於足球的熱愛。

出身於紐約的Colm Dillane沒有像一般美國男生喜愛籃球或棒球等美式傳統運動，反而從小到大都被足球所迷倒，成為時裝設計師及創立KidSuper後，他更不遺餘力地推擴足球文化，在自家IG上也經常上載花式足球視頻，除此之外Colm Dillane於2017年以KidSuper之名成立「KidSuper Samba AC」的足球隊參加當地業餘聯賽，完全感受到他享受足球不只留於表面。

最近KidSuper再創作出NBA球隊Brooklyn Nets與巴黎足球隊Paris Saint-Germain的紀念聯乘作品，也先後與Puma合作創作出軸時尚風的足球靴、球衣與西裝，也為Puma贊助的英超球隊曼城球星基亞利殊（Jack Grealish）製作定製棒球外套，於2023至2024球季協助班士利（Barnsley F.C.）設計比賽球衣，這種時尚滿分的球衣就連巴西球星尼馬（Neymar）與西班牙球員比爾連（Hector Bellerin）也是KidSuper的粉絲。