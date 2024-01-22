Kanye West身穿黑金屬樂隊BURZUM Tee　竟引起支持納粹主義爭議？

【Kanye West/ BURZUM／Gosha Rubchinskiy／道德／納粹主義】多年來一直遊走音樂界與時尚界的美國Hip Hop巨星Kanye West，近年陷於道德標準上，雖則沒有實體事件犯上任何官非，但Kanye West的行為確實引來不少抨擊，例如日前他於個人社交媒體上發佈了妻子Bianca Censori的裸露照片，經已引來網友激烈批評。



另外，日前Kanye West在IG跟帖文跟曾被他質疑才華的Hip Hop音樂人JPEGMafia合照中，再度被指控他崇尚納粹主義，皆因Kanye West身穿那件BURZUM的Band Tee背後有著極大道德爭議，連他品牌YEEZY的總監Gosha Rubchinskiy也捲入其中！



時間可追溯至上年12月中，Kanye West宣布個人品牌YEEZY將邀請得沉寂四年的俄羅斯鬼才設計師Gosha Rubchinskiy擔任首席總監，然而這次合作的契機早已在他為Kanye West與Ty Dollar $ign（¥$）推出全新專輯《Vultures》開始，因為唱片封套設計全交由Gosha Rubchinskiy設計，專輯封面以19世紀德國浪漫主義畫家Caspar David Friedrich（1774-1840）的作品「Landscape with Graves, 1835-1837」為軸心。

Kanye West與Ty Dolla $ign的全新專輯《Vultures》（YEEZY）

19世紀德國浪漫主義風景畫家Caspar David Friedrich的作品「Landscape with Graves, 1835-1837」（archived.dream）

Caspar David Friedrich是德國納粹獨裁者希特拉最喜愛的藝術家，於二戰時期常被用來宣傳納粹意識形態，而《Vultures》封面上的專輯名稱與《Volume 1》亦以德語哥德字體寫上，同樣地YEEZY作品圍繞著德國雙頭鷹圖案設計，以上各種均離不開「舊德國」一詞，可見Gosha Rubchinskiy對於此元素的熱衷，同時也深深影響著Kanye West。

Gosha Rubchinskiy為YEEZY創作的《Vultures》Tee（Gosha Rubchinskiy）

《Vultures》的德國雙頭鷹圖案設計。（Gosha Rubchinskiy）

無獨有偶地，Kanye West最近穿著BURZUM的Band Tee也散發著相近氛圍，所以繼續受到網民追擊他對反猶太的祟拜，因為Tee上圖案是源自挪威音樂家Varg Vikernes領導黑金屬樂團BURZUM精選集《Anthology》，而極端反猶太政治取向的Varg Vikernes曾公開自稱為新納粹一員，更於1994年因謀殺Mayhem樂隊結他手Euronymous與焚燒教堂事件被判入獄，被戴上異教、納粹、謀殺者的象徵。

一件Tee令人憶起一件舊事，2022年Kanye West被指發表反猶太主義言論後，Adidas隨即宣布結束與他的合作關係，這成為Kanye West事業轉捩點，不但令adidas YEEZY劃上句號，他的行為也愈見古怪和激進。

Kanye West穿著BURZUM樂隊Tee（IG@kanyewest）

BURZUM精選集《Anthology》（BURZUM）

BURZUM以德語哥德字體創作（BURZUM）

歷年部分《BURZUM》的專輯封面：

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巧合地，BURZUM唱片封面上的畫作是出自挪威畫家Theodor Kittelsen（1857-1914）的手筆，根據記載，Theodor Kittelsen其中之一的作品「Soria Moria Castle, 1900.」是受到Caspar David Friedrich的「Wanderer above a Sea of Mist. ca. 1818.」所影響，兩方擁有不少元素的連繫。

如今種種跡象顯示由Gosha Rubchinskiy為Kanye West與Ty Dollar $ign設計的《Vultures》封面大有可能受BURZUM啟發，樂隊92年專集《BURZUM》由封面創作、排版與設計都《Vultures》，加上這次Kanye West身穿BURZUM Tee，令人不禁聯想起他正在支持「新納粹、反猶太、謀殺」等嚴重道德問題，縱然Kanye West沒有親口回應，卻已經引來極大爭議。