美國古着店Earthling VIP走進巴黎　自家設計古着再造服飾夠繽紛

【古着／Vintage】大多人對於古着的認知會跟「舊」劃上等號，但美國洛杉磯一對情侶卻絕不認同，多年來他們沉醉於古着，並開始學習、研究甚至經營了一家古着店——Earthling VIP，但這絕不是終極目標，兩位再創立了靈感源自古着的時裝品牌，早前更首次踏足巴黎，在時裝周期間開設Showroom，引來了不少時裝人的關注。



來自美國洛杉磯的Earthling VIP由兩位Nic與Hanna共同創立，本身是鐘愛美式西岸古着風的情侶，他們認為「復古服飾是我們的基因，自小在跳蚤市場、二手商店及古董店中長大，在貨架上搜尋有趣的物料與小玩意。多年的經驗讓我們看到了許多衣物，激發了對喜歡的輪廓或質地的嗜好，這是通過服裝來展現個性得獨特表達方式。這就是我們對復古服飾的痴迷所在，古着的重要性超越了我們自身，因它是歷史的一部分。」

來自洛杉磯的Earthling VIP由兩位Nic與Hanna共同創立（IG@mama_earthling）

於2020年於市內一棟樓高三層的倉庫空間開設了Earthling VIP Showroom，展示著音樂、電影、運動、藝術與卡通文化等古着，並大多挑選色彩鮮艷的單品，到店購物的客人需預約時間，店內掛上一系列古着Tee甚為壯觀，每日在商店IG上載單品，猶如一本古着集圖冊，兩位收藏家亦會不時分享「OOTD」，教育大家「原來古着都可以這樣穿」。

Nic與Hanna經常在Earthling VIP的Instagram上分享OOTD：

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時至2021年，於Hip Hop文化與街舞社群中成長的Nic與Hanna不甘只純粹經營Earthling VIP古着店，也開始憑藉着多年自身的經驗嘗試「古着再造」，為自己喜愛的造型製作服裝，皆因二人都認為時裝設計與舞蹈均是一種能表達個人獨特性的藝術語言。沒有接受過正統時裝設計的他們，靈感來自一些以往滿佈徽章補強的牛仔單品，起初以繡章、車線、潑墨及口號字樣等元素進行簡單設計，包括帽子、衛衣與牛仔褲，但誰不知甫推出引來不少好評。

Earthling VIP起初以繡章、車線、潑墨及口號字樣等元素進行簡單設計，包括帽子、衛衣與牛仔褲。（Earthling VIP）

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隨後二人除了繼續營運古着店外，Earthling VIP的三層展示廳成為了品牌背後的創作基地，以突破傳統時尚界限同時融入古着精髓為理念，透過繽紛色彩的車線與繡花細節融入牛仔服中，創造獨一無二的限量版設計，也成為了Earthling VIP現今經典作品。

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近日Earthling VIP再度跳出框框，於IG發佈了2024秋冬系列——「The Vision」，作品滿載高級時尚感，Nic與Hanna又一次超越了以往的自己，單看成品真的很難想像是兩位古着愛好者所設計。

Earthling VIP 2024秋冬系列——「The Vision」：