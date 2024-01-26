Marc Jacobs 40周年最新宣傳登場 Tik Tok式視頻能否刺激流量？
【Marc Jacobs／FKA Twigs/ 廣告】Marc Jacobs為慶祝個人品牌創立40周年，近日官方網站與社交媒體上載了一系列照片與視頻宣傳2024春日系列，並找來了合作多年的德國著名攝影師Juergen Teller操刀，找來Marc Jacobs各方好友撐場，包括音樂人FKA Twigs、Lila Moss、藝術家Cindy Sherman等，而Marc Jacobs與Juergen Teller也客串其中，短視頻邀請巴黎影片攝影師Yulya Shadrinsky策劃，以嘩眾取寵形式作拍攝，為求吸引更多網絡流量！
在現今大數據年代，社交媒體絕對是商業企劃中不可或缺的重要一環，更是能夠輕易面向兼吸納受眾眼球的媒介，藉此提升話題與商機，不過坦言社交媒體是把「雙面刃」，能夠好好善用當然能夠提升宣傳效益，但如手法不當話也會惹來無數的負評，在時裝界更見明顯，所以奢華品牌Bottega Veneta於2021年一夜之間刪除所有社交媒體的內容，專心透過傳統、真實的形式營運品牌，反之直至現在每當在任何地方看到Bottega Veneta一字更讓大家關注，而不像那種可有可無、一掃即過的網絡慣性生態。
沒錯，「熱度」對於宣傳是關鍵的因素，為了吸引大家於網絡上十多秒時間，各品牌絞盡腦汁設計出層出不窮的宣傳手法，這次美國品牌Marc Jacobs也並不例外，請來了自1998年開始與Marc Jacobs合作無間的Juergen Teller為活動進行拍攝，二人曾為1998年至2009年的品牌宣傳照結集成圖相冊，當中最為人熟悉的必定是2008年春夏找來Victoria Beckham的廣告大片，碧咸嫂穿上高踭鞋在印有Marc Jacobs大紙袋中擺Pose，成為當年的一大時尚熱話。
Marc Jacobs於2008年春夏找來Victoria Beckham參與廣告大片：
這輯40周年慶硬照廣告，Marc Jacobs與Juergen Teller也親身上陣，選址於紐約Marc Jacobs公司外拍攝，手執2024春日最新款式「THE SACK BAG」與「THE TOTE BAG」，找來先前因Calvin Klein廣告被下架鬧得滿城風雨的FKA Twigs、《Dazed》執行長Jefferson Hack與超模Kate Moss的模特兒女兒Lila Moss，還有饒舌歌手Bladee、Lil Uzi Vert，至於曾為Marc Jacobs拍攝過宣傳照的演員Dakota Fanning及行為藝術家Cindy Sherman也有一同參與。
曾為Marc Jacobs拍攝過宣傳照的Dakota Fanning與Cindy Sherman：
除此之外，為了在網絡上更有效率地洗版瘋傳，Marc Jacobs邀請影片攝影師Yulya Shadrinsky拍攝類似Tik Tok的短視頻，以大膽、危險、瘋狂為元素，當中可見FKA Twigs在無人的辦公室中拿著「THE SACK BAG」並載着耳機自己在跳舞，另一視頻則看到Lil Uzi Vert捧着著一個四層高的大型蛋糕及揹著迷彩「THE TOTE BAG」搖晃地在大堂進入升降機，兩條短片利用閉路電視的鏡頭視覺呈現，而Marc Jacobs與Yulya Shadrinsky早在上年也曾拍攝過模特兒揹著「THE XL SACK BAG」滾落樓梯的宣傳短片，各視頻看似有著成功的傳發流量，但實際卻欠缺內容性與資訊性，加上受眾有機會模仿這類危險的視頻內容，如果純粹為了「吸Like與Share」，細心一想，這種宣傳手法在是否真的能以「成功」來形容？還是應該捨棄沽名釣譽的手法，像以往一樣創作以踏實美感為出發點的宣傳照呢？那便交由大家自行分析吧！
最後，回顧Marc Jacobs與Juergen Teller過往合作的廣告：