Marc Jacobs 40周年最新宣傳登場　Tik Tok式視頻能否刺激流量？

【Marc Jacobs／FKA Twigs/ 廣告】Marc Jacobs為慶祝個人品牌創立40周年，近日官方網站與社交媒體上載了一系列照片與視頻宣傳2024春日系列，並找來了合作多年的德國著名攝影師Juergen Teller操刀，找來Marc Jacobs各方好友撐場，包括音樂人FKA Twigs、Lila Moss、藝術家Cindy Sherman等，而Marc Jacobs與Juergen Teller也客串其中，短視頻邀請巴黎影片攝影師Yulya Shadrinsky策劃，以嘩眾取寵形式作拍攝，為求吸引更多網絡流量！



Marc Jacobs賀品牌40周年（Marc Jacobs）

在現今大數據年代，社交媒體絕對是商業企劃中不可或缺的重要一環，更是能夠輕易面向兼吸納受眾眼球的媒介，藉此提升話題與商機，不過坦言社交媒體是把「雙面刃」，能夠好好善用當然能夠提升宣傳效益，但如手法不當話也會惹來無數的負評，在時裝界更見明顯，所以奢華品牌Bottega Veneta於2021年一夜之間刪除所有社交媒體的內容，專心透過傳統、真實的形式營運品牌，反之直至現在每當在任何地方看到Bottega Veneta一字更讓大家關注，而不像那種可有可無、一掃即過的網絡慣性生態。

奢華品牌Bottega Veneta於2021年一夜之間刪除所有社交媒體內容（IG@bottegaveneta）

沒錯，「熱度」對於宣傳是關鍵的因素，為了吸引大家於網絡上十多秒時間，各品牌絞盡腦汁設計出層出不窮的宣傳手法，這次美國品牌Marc Jacobs也並不例外，請來了自1998年開始與Marc Jacobs合作無間的Juergen Teller為活動進行拍攝，二人曾為1998年至2009年的品牌宣傳照結集成圖相冊，當中最為人熟悉的必定是2008年春夏找來Victoria Beckham的廣告大片，碧咸嫂穿上高踭鞋在印有Marc Jacobs大紙袋中擺Pose，成為當年的一大時尚熱話。

Marc Jacobs於2008年春夏找來Victoria Beckham參與廣告大片：

Marc Jacobs於2008年春夏找來Victoria Beckham參與廣告大片（Marc Jacobs）

這輯40周年慶硬照廣告，Marc Jacobs與Juergen Teller也親身上陣，選址於紐約Marc Jacobs公司外拍攝，手執2024春日最新款式「THE SACK BAG」與「THE TOTE BAG」，找來先前因Calvin Klein廣告被下架鬧得滿城風雨的FKA Twigs、《Dazed》執行長Jefferson Hack與超模Kate Moss的模特兒女兒Lila Moss，還有饒舌歌手Bladee、Lil Uzi Vert，至於曾為Marc Jacobs拍攝過宣傳照的演員Dakota Fanning及行為藝術家Cindy Sherman也有一同參與。

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曾為Marc Jacobs拍攝過宣傳照的Dakota Fanning與Cindy Sherman：

除此之外，為了在網絡上更有效率地洗版瘋傳，Marc Jacobs邀請影片攝影師Yulya Shadrinsky拍攝類似Tik Tok的短視頻，以大膽、危險、瘋狂為元素，當中可見FKA Twigs在無人的辦公室中拿著「THE SACK BAG」並載着耳機自己在跳舞，另一視頻則看到Lil Uzi Vert捧着著一個四層高的大型蛋糕及揹著迷彩「THE TOTE BAG」搖晃地在大堂進入升降機，兩條短片利用閉路電視的鏡頭視覺呈現，而Marc Jacobs與Yulya Shadrinsky早在上年也曾拍攝過模特兒揹著「THE XL SACK BAG」滾落樓梯的宣傳短片，各視頻看似有著成功的傳發流量，但實際卻欠缺內容性與資訊性，加上受眾有機會模仿這類危險的視頻內容，如果純粹為了「吸Like與Share」，細心一想，這種宣傳手法在是否真的能以「成功」來形容？還是應該捨棄沽名釣譽的手法，像以往一樣創作以踏實美感為出發點的宣傳照呢？那便交由大家自行分析吧！

最後，回顧Marc Jacobs與Juergen Teller過往合作的廣告：