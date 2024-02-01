日牌Unlikely設計師重施Daiwa故技　巨大化方式重塑最愛經典背囊

【日牌/ Unlikely/ Daiwa Pier39】如要說日本90年代時尚圈被「裏原宿」街頭文化統治的話，來到近年絕對是重回美式東岸學院風「American Casual 阿美咔嘰」的世界，集合「常春藤聯盟」與戶外服飾為設計主軸，配合標誌性日系寬身輪廓，這正是由中田慎介（Nakada Shinsuke）所創立的Unlikely正在推行的造型風潮，來到本季更首次以Unlikely之名設計背包作品。



中田慎介於2023年才創立Unlikely，短短不到一年時間已叱咤於東京時裝圈，其銷售點多達40多間選物店，第一季系列推出後多款單品迅速售罄，皆因主理人中田慎介一直建立起來的履歷相當之完滿。



在還未製作Unlikely之前，他身為BEAMS PLUS創意總監達十五年，其後擔任Daiwa Pier39顧問，將戶外機能服以多層次闊身版型示人，拓展了嶄新的Tech Wear風格；他也成立了「for Functional Life」為宗旨的The Hermit Club，將功能系統與日常服結合，加上中田慎介會不定期參與各時尚品牌的合作，例如INVINCIBLE®與The North Face及Carhartt WIP的企劃，又有Vans東洋支線TOKYO DESIGN COLLECTIVE項目，縱然Unlikely日牌新勢力，卻絕不是寂寂無名，大家一早已對中田慎介的品質保證與風格有着極高信任度。

Unlikely乘着極高的評價，本季中田慎介首次迎來春夏系列的挑戰，在第一輪推出的單品延續着闊身「Preppy Style」，設計出方格裇衫、戶外登山外套、牛仔褲與斜布褲等基礎單品，顏色沿用大地色調為主，縱使是春夏季度也可配合洋蔥式層次穿用風格，而系列中最「畫龍點睛」的絕對是初次出現的包款單品，大大提升整個造型的立體性，當中背囊更是焦點之作。

Unlikely 2024 Spring & Summer系列：

+ 5

Unlikely 2024 Spring & Summer（Unlikely）

中田慎介標誌的洋蔥式層次穿用風格：

這款看似平平無奇的「Unlikely 2-Day Pack」是中田慎介推出第一波最為滿意的產品之一，命名為「2-Day」的原因是一直找不到一個既可日常用又可收納兩天公幹日用品的背包，所以便自行設計能滿足自己的盛載量，背包外觀亦從他一直鐘愛的40年代美國傳奇戶外品牌Gerry於1970年製作之Small Day Pack為軸心並將它放大，簡約的設計擷取了Gerry皮革拉鍊末端細節，前方注入一個長方型小袋，內設間隔可擺放筆記本或護照等隨身物，後方不惜工本以鉚釘與皮革穩定背帶，左則位置繡有Unlikely布標，底部移植「豬鼻」與織帶，用來綁着捲起的外套與裇衫，素材方面更注入跣水性能，背面還採用透濕塗層防止用家長時間揹背囊時導致悶熱情況，單看這些細心設定也能輕易發現中田慎介離不開Daiwa Pier39氣息的機能考量，由頭到尾都貫徹他堅信的設計理念。

Unlikely 2-Day Pack：

Gerry Small Day Pack：

最後，值一提是日本皮革包品牌ARTS & CRAFTS也曾經推出過同樣以Gerry Small Day Pack為藍本的作品：