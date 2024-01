怪奇物語Millie Bobby Brown探索新領域　從服裝尋找自信美麗過程

【Millie Bobby Brown/florence by mills/Stranger Things/怪奇物語/ Netflix】自2016年Netflix劇集《怪奇物語》(Stranger Things)上架後,全球掀起一陣「Upside Down」熱潮,同時也劇集中年紀輕輕的演員竄紅。



第5季即將開拍之際,劇中飾演超能力女主角「Eleven」的Millie Bobby Brown在現實世界中宣布個人品牌florence by mills將在她2月生日時份,首次推出服裝支線florence by mills fashion。



年僅19歲的Millie Bobby Brown,早在《怪奇物語》第一季後迅速爆紅,但她在螢幕外卻沒有停下腳步,還未到20歲的她所創立的東西,可能比起很多人一生所做的還要多,Millie於上年推出了首部小說《Nineteen Steps: A Novel》,現時正計劃與她未婚夫Jake Bongiovi結婚,以及參演《怪奇物語》最終季,絕對是一位忙碌但成功的女生。

《怪奇物語》第5季即將開拍(Stranger Things)

Millie Bobby Brown確實是位我行我素的年輕人,甚少執著對旁人的目光,單看她與Jake Bongiovi愛得高調已察覺得到,拍攝以外,早年她經常會上載護膚與化妝視頻於個人Instagram與YouTube中,畢竟是十多歲的「後生女」,多數也是素顏上陣,甚至長滿暗瘡也不介意,貼地自然之美已跟她劃上等號,然而愛護膚的她,這也間接成為創立florence by mills的契機。

創立於2019年的florence by mills,品牌名稱取自Millie Bobby Brown的曾祖母florence,是自然健康為大前提的社群多於一個品牌,致力推廣Millie從曾祖母所感受到的女生本我態度,品牌宗旨是「We keep it clean」,意思是拒絕使用對地球不安全的成分,產品由化妝品、護膚品、香水,到寵物產品甚至咖啡,全是無添加的產品,以愛自己和表達自己來定義美麗一詞。

化妝與護膚品牌florence by mills(florence by mills)

咖啡品牌florence by mills coffee(florence by mills)

近日Millie Bobby Brown再度探索全新時尚領域,宣布服裝品牌florence by mills fashion即將誕生。Millie曾坦言在10歲時,她參加過很多電影活動與頒獎典禮,每次身上的服裝也交由造型師挑選,她從不知自己個人風格是甚麼,但隨著年紀增長,Millie逐漸發覺愛穿上能與肌膚融為一體的舒適衣物,就像florence by mills的化妝品與護膚品同等理念,她希望florence by mills的社群們也感受得到並且負擔得起。

2月推出的全新服裝品牌florence by mills fashion(florencebymillsfashion@IG)

在florence by mills fashion的宣傳硬照中,可看到沿用Millie喜愛的粉彩配色,創作出如睡衣般柔軟質感的寬鬆衛衣套裝,並可穿梭於多個日常生活場合之中,簡約的風格不是純粹的簡單,對她來說衣服是自我表達的重要媒介,真正重要的是感到快樂與自信,堅守Millie所推崇「我穿著衣服,而不是衣服穿我」的女生本我態度。