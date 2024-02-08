農曆新年｜10大「龍」年別注單品　由頭到腳解決拜年穿搭煩惱

【農曆新年／龍年】快將踏入「龍」曆新年，在這個中國喜慶節日中均有「去舊迎新」的傳統習俗，相信大家在這年近歲晚之時已開始密鑼緊鼓地四處物色賀年新衣服，在龍年開個好頭。為了解決選購煩惱，《一物》編輯部準備好十大龍年別注單品推薦，讓大家輕易襯出時尚應節造型！



中國人傳統觀念不會在正月買鞋，皆因「鞋鞋聲」是不吉利的兆頭，所以就趁着年尾時間趕上買鞋尾班車。

第一款推介是New Balance 2024 Lunar Year Collection，鞋履系列用上復古機能的1906型號、戶外感的610型號及創新的WRPD RUNNER為設計藍圖，融入品牌傳統與東方文化，象徵成長、生機與凝聚力的「 木龍年 」為題材，1906鞋款注入喜慶的粉紅色與粉黃色，而610與WRPD RUNNER則以大地色為本，就算過了農曆年後穿用也是時尚百搭之選。

+ 2

早前Nike亦流出了一雙名為「喜喜」的Air Force 1， 雖然暫時未有官方證實，但根據消息指此鞋款將於2月14日（農曆初五）在中國Nike SNKRS獨家發售，Air Force 1以壯麗金色絲綢雲圖包裹鞋身，兩邊鞋則以極精細手工繡上龍鳳圖案，有着龍鳳呈祥之意，鞋舌與鞋踭也繡有金色喜字，包含着農曆新年與情人節的巧合一遇。

還有adidas與上海設計師SAMUEL GUÌ YANG聯乘的農曆新年系列，作品無論在配色與款式均注滿濃厚中國色彩，以時尚舒適感揉合傳統輪廓創作，紅黑配色貫穿整個系列，創作出標準性的花鈕針織功夫外套等作品，貫徹着SAMUEL GUÌ YANG對東西時裝文化的致敬。

英國蠟褸品牌Barbour推出龍年「Lunar New Year」系列， 除了裇衫、衛衣、夾棉外套與帽除外，更有經典型號Ashby的別注蠟褸，採用6盎司Sylkoil蠟棉製成兼以拼貼手法設計，外套內層注入紅色格紋，衣領位置的防風系統配合中國色彩刻意轉用紅色鈕扣，每件外套會配送「龍」字襟章供自行加上，當新年完結後也不會有過時的問題，絕對適合新年濕凍天氣穿用

另一邊廂，美國Polo Ralph Lauren同樣延續着推出別注新年產品的傳統，繹出一系列散發中國色彩的飛龍刺繡圖案單品，除功夫褸款式外，亦創作了Polo裇、棒球外套與金鈕孖襟西裝等衣物，顏色以紅與黑為軸心，系列更有品牌經典的「Polo Bear」針織毛衣，喜愛收藏Polo熊的朋友不能錯過！

來自三藩市的Levi's也加入新年別注戰團，這次賀年系列以「jiē lóng」（接龍）為主題，即是迎接龍年的意思，推出多款用上紅色明線與金鈕扣為設計軸心的牛仔褸及牛仔褲單品，而Levi's標誌性紙牌更注入飛龍圍繞品牌字樣的圖案，如不想太過高調的話，亦有繡上類似圓形囍字貼為靈感的漁夫帽與Tote Bag選擇。

+ 2

中國傳統習俗不少人會在大年初一時穿上紅色內衣褲，取其「藏富」（財富）的諧音，寓意一整年萬事如意、大吉大利，美國內衣品牌Calvin Klein得悉這風俗，也推出了龍年限定系列，內衣褲印有金龍及象徵財富的金色與吉祥的紅色，時尚活力氣質展現，除此之外CK並不只是推出內衣款式，亦有同樣移植龍紋圖畫到衛衣及牛仔褲當中。

自上年全面通關以來，很多人都會藉着過年長假期一家大小出國遊埠「避年」，當然日本絕對是香港人的首選之地，在這個還可捉緊滑雪尾巴的時間，The North Face龍年新春系列便是不二之選，當中的92 NUPTSE羽絨更融入了應節「好事橙」色彩，象徵火焰般溫暖及活力感，另外衛衣上印有龍年生肖與煙花等應節元素，為整體戶外服「畫龍點睛」，點綴着新年慶典氛圍。

來到時裝品牌的范疇，KENZO創意總監NIGO也設計新春限定，作品上沒有劃分男女裝，於衣物上植入中國飛龍刺繡，而飛龍更以象徵好運的「8」形態作設定，配合雲圖與下山虎，散發着強烈東洋色彩。

作為台灣裔美國時裝設計師的Alexander Wang當然也在這華人重要辰年推出「THE YEAR OF DRAGON COLLECTION」，由王大仁所設計的龍有着部落紋身的感覺，設計上以一對左右平衡的水晶龍圖案植入到絲綢面料上，與炭黑色的單品互相輝映，誰說賀年衣物必定要紅色為本。