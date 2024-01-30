Palace繼續串咀本色　對手Supreme以《The MUPPETS》走出低谷？

【Palace Skateboards／Supreme／街牌】Palace Skateboards一向喜歡在產品描述大玩語言藝術，以行文風趣幽默聞名，早前一條粉藍色運動棉褲被人發現直線抽擊街牌對手Supreme，惹來網民熱烈討論。



Palace周釋出最新2024春季系列，當中一款粉藍色運動棉褲簡介竟寫上寫上「IF YOU THINK SUPREME IS REALER THAN PALACE YOU EITHER STUPID OR WORK FOR VANS (OR NORTH FACE)」（如果你認為Supreme比Palace更真實，那麼你是愚蠢的，要麼你是Vans的員工（或是North Face的）），這句話明顯充滿着攻擊性，高調地「Diss」競爭對手Supreme與品牌追隨者，加上近日Palace將在韓國首爾設立品牌第5間實體專門店，氣勢如虹難怪這麼大口氣。

Palace 粉藍色運動棉褲簡介直接明串Supreme（Palace Skateboards）

說實話，Supreme自2020年被VF Corporation運用21億美金收購後，三年來Supreme的人氣與熱潮確實有着下滑跡象，根據母公司VF Corporation財政報告顯示，收購後品牌淨收入一年比一年差，距離每年6億美元銷售額為目標仍有一大段距。

VF Corporation擁有的品牌。（VF Corporation）

近日Supreme滑板團隊成員Sean Pablo流出了一張諜照，身穿疑似品牌2024春夏新作，Tee款以美國布偶劇《The MUPPETS》為題材，印有青蛙角色Kermit The Frog的另一半「豬小姐」Miss Piggy在1979年上映的《The MUPPET MOVIE》劇照，這款傳聞將會在2024年推出的Tee款，能否為正在轉型的Supreme帶來迎戰機會呢？

時隔十六年Supreme再次與《The MUPPETS》合作，其實雙方早在2008年春夏系列已碰頭，當年Supreme創辦人James Jebbia找來Terry Richardson為身穿Supreme Box Logo Tee的Kermit The Frog操刀拍攝人像照，更將相片印到Tee上作為該季度的重點創作，除此之外也推出滑板、貼紙、海報，以及由Medicom Toy生產的Kermit The Frog Kubrick玩具，系列當時一出馬上風靡着整個滑板界與時尚界，如大家經歷過這街頭文化的話，絕對是一次「回憶殺」。

時至今天，Kermit The Frog聯乘Supreme的白Tee依舊在eBay拍賣網中處於$715元美元（約$5,600港元）的高價位置，貼紙套裝更是「高處未算高」，StockX的售價誇張地標價$7,980港元，而Kermit The Frog Kubrick玩具也要$3,280港元。

【按圖看Kermit The Frog聯乘Supreme的炒價】

雖然這次Miss Piggy Tee款還未被官方證實，皆因Supreme自2023年12月28日以來就沒有在Instagram上發布任何帖子，但粉絲們猜測這次合作將確實成為2024年春夏季系列的一部分，還猜想如果推出Miss Piggy身穿Supreme Box Logo Tee的話，更會將暫時處於低谷的Supreme拯救過來，那便拭目以待看看有沒有機會來一次大翻身，回應Palace Skateboards的「明串」吧。