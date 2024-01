Palace繼續串咀本色　對手Supreme以《The MUPPETS》走出低谷？

【Palace Skateboards/Supreme/街牌】Palace Skateboards一向喜歡在產品描述大玩語言藝術,以行文風趣幽默聞名,早前一條粉藍色運動棉褲被人發現直線抽擊街牌對手Supreme,惹來網民熱烈討論。



Palace周釋出最新2024春季系列,當中一款粉藍色運動棉褲簡介竟寫上寫上「IF YOU THINK SUPREME IS REALER THAN PALACE YOU EITHER STUPID OR WORK FOR VANS (OR NORTH FACE)」(如果你認為Supreme比Palace更真實,那麼你是愚蠢的,要麼你是Vans的員工(或是North Face的)),這句話明顯充滿着攻擊性,高調地「Diss」競爭對手Supreme與品牌追隨者,加上近日Palace將在韓國首爾設立品牌第5間實體專門店,氣勢如虹難怪這麼大口氣。

Palace 粉藍色運動棉褲簡介直接明串Supreme(Palace Skateboards)

說實話,Supreme自2020年被VF Corporation運用21億美金收購後,三年來Supreme的人氣與熱潮確實有着下滑跡象,根據母公司VF Corporation財政報告顯示,收購後品牌淨收入一年比一年差,距離每年6億美元銷售額為目標仍有一大段距。

VF Corporation擁有的品牌。(VF Corporation)

近日Supreme滑板團隊成員Sean Pablo流出了一張諜照,身穿疑似品牌2024春夏新作,Tee款以美國布偶劇《The MUPPETS》為題材,印有青蛙角色Kermit The Frog的另一半「豬小姐」Miss Piggy在1979年上映的《The MUPPET MOVIE》劇照,這款傳聞將會在2024年推出的Tee款,能否為正在轉型的Supreme帶來迎戰機會呢?

時隔十六年Supreme再次與《The MUPPETS》合作,其實雙方早在2008年春夏系列已碰頭,當年Supreme創辦人James Jebbia找來Terry Richardson為身穿Supreme Box Logo Tee的Kermit The Frog操刀拍攝人像照,更將相片印到Tee上作為該季度的重點創作,除此之外也推出滑板、貼紙、海報,以及由Medicom Toy生產的Kermit The Frog Kubrick玩具,系列當時一出馬上風靡着整個滑板界與時尚界,如大家經歷過這街頭文化的話,絕對是一次「回憶殺」。

時至今天,Kermit The Frog聯乘Supreme的白Tee依舊在eBay拍賣網中處於$715元美元(約$5,600港元)的高價位置,貼紙套裝更是「高處未算高」,StockX的售價誇張地標價$7,980港元,而Kermit The Frog Kubrick玩具也要$3,280港元。

【按圖看Kermit The Frog聯乘Supreme的炒價】

雖然這次Miss Piggy Tee款還未被官方證實,皆因Supreme自2023年12月28日以來就沒有在Instagram上發布任何帖子,但粉絲們猜測這次合作將確實成為2024年春夏季系列的一部分,還猜想如果推出Miss Piggy身穿Supreme Box Logo Tee的話,更會將暫時處於低谷的Supreme拯救過來,那便拭目以待看看有沒有機會來一次大翻身,回應Palace Skateboards的「明串」吧。