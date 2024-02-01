Timberland蘸色橙底「阿郎Boot」　浸染技藝由紐約街牌發揚光大

【Timberland／Yellow Boot／阿朗Boot/ 手工】隨著Pharrell Williams在2024秋冬季時裝騷發佈了Louis Vuitton與Timberland聯乘系列後，仿佛整個時裝界將回歸「阿朗Boot」熱潮。近日紐約街牌Dybbuk主理人Donny更自行將這雙6吋Timberland Yellow Boot進行蘸色浸染，當相片與短視頻上載後馬上在社交平台引來正面迴響，眾多留言也稱必須入手，不過還得看周五（美國時間2月2日下午一時）官網上架後的售賣速度吧！



Donny自行蘸色Timberland（donnythedybbuk@IG）

「Dipped Timbs」於美國時間2月2日周五下午一時上架（Dybbuk網站截圖）

擅長二次創作球鞋的紐約街牌Dybbuk由Donny創立，早在2020年經已利用Nike、adidas、Vans等經典鞋款大玩DIY蘸色設計，顏料以橙與黃等鮮艷配色增加鞋履的視覺對比度，直至2022年Donny自家推出以Dybbuk為名的球鞋，但老實說在品牌初始鞋款也是在「致敬」，大多以Nike Dunk Low Pro SB為藍本，將鞋邊兩側「雙刀」換成Dybbuk骰子圖案，後來更設計出類似Converse Chuck Taylor All Star的帆布鞋，配上自家品牌的服飾，充滿著布魯克林街頭氣息。

在2023年Donny不甘於只在「複製」，延續他的實驗概念為品牌帶來多樣性，除了嘗試以瀝青加到球鞋上外，也在2023冬季奧運以冰染技術製作衣物，取其冰雪融化與顏料混合並滲透到物料時能呈現自然、流動、隨機的效果，並遠赴葡萄牙找來造鞋職人以人手縫紉製作高質「New Artisan Slides」拖鞋，另外更官方與NBA薩克拉門托帝王隊合作，設計限量聯乘系列，逐步擴大Dybbuk系列！

按圖看更多Dybbuk "Asphalt" 系列製作細節：

Dybbuk 2023秋冬服飾系列：

Dybbuk “New Artisan Slides”系列：

Donny與NBA薩克拉門托帝王隊合作：

早前，Donny終於在潮流界平地一聲雷，近日他在品牌與個人社交媒體宣布「Dipped Timbs」與「Hot Head hoodies and sweatpants」衛衣套裝一同於美國時間周五在Dybbuk官網上架，更上載了他親自把Timberland Yellow Boot上色過程的視頻，利用橙色顏料蘸到「黃靴」中底高度，同樣也將皮牌以半截式進行浸染，雖然不是甚麼高科技創作，卻簡單直接地帶來時尚氣息，泥黃色螢光橙的配搭相當搶眼，難怪得到各方好評。

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不過，這種半截式蘸色曾經亦有品牌製作過，例如意大利戶外品牌ROA在2020年推出一款浸染高筒登山靴，但蘸色位置上卻以凝結後的流質橡膠素材設計，讓戶外鞋履增添一份時尚感美觀，提供着鞋底的支撐牽引力；另外美國品牌Jack Spade標誌性的帆布托特包也在包底注入這細節，令經常磨擦的帆布提供耐用功能；此外日本品牌DIGAWEL與Porter 於2021年春夏合作的背包與手挽袋亦有蘸色設定。雖然Dybbuk不是這技法的第一人，但乘著這次與Timberland非官方的鞋作，相信很快會迎來其他時裝品牌的青睞。