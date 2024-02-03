NEAT主理人放棄教職到Brooks Brothers打工　由售貨員到聯乘圓夢

【NEAT／Brooks Brothers／日牌/ 聯乘】日本時尚界近年出現了一位中年男士的名字——西野大士（Daishi Nishino），由他創立的品牌NEAT打着「We are making TROUSERS & SLACKS.」旗號，可見品牌對西褲有着極高的製作研究與配襯理念。來到本年初，NEAT再次邀請Brooks Brothers聯手合作，重塑停產已久的經典「THOMPSON」褲款。



+ 2

西野大士成長於日本古着最興旺的90年代，多年來對美國服裝文化有着傾迷的熱情，從購買、收藏到研究，以至後期孕育出屬於「西野大士」的古着配搭西褲標誌公式，這些元素也影響着他現今執掌NEAT、DRESS，以及與Graphpaper主腦南貴之（Takayuki Minami）一起經營的TapWater。

喜愛穿搭的西野大士曾是一名小學教師，但由於在上班時被規限必須穿着傳統衣物而漸漸萌生起成為設計師的念頭，所以自發地在夜間修讀時裝課程，為了能在任何時間都能「不受限制地穿上自己喜愛的衣服」為信念。

「西野大士」的古着配搭西褲標誌公式：

+ 8

在2008年西野大士終鼓起勇氣脫離教師一職，進駐Brooks Brothers當上一名銷售員，也為往後NEAT的出現踏上重要一大步，經過在Brooks Brothers數年間的學習，他對西褲的要求愈來愈高，對他來說褲子是整體造型最重要的一環，它可以改變全身比例輪廓，不過喜愛舊美式服的他一直很難在古着店中遇到一條稱身的褲子，從而再讓他冒起「為何不自己度身訂造」的想法，經過一年多的試驗，終在2015年創辦了只生產褲款的自家品牌NEAT。

2015年創辦了只生產褲款的自家品牌NEAT（dddddaishi@IG）

影響西野大士深遠的Brooks Brothers，雙方於上年在時隔差不多十年後再次相遇，但已由賓主關係轉變成合作夥伴，當時西野大士更在個人Instagram中上載一張Brooks Brothers與NEAT聯乘的圖片，標題寫上「我的夢成真了！！」縱然是首次聯名，但因款式在市場稀有兼高質量等因素，系列迅速售罄。

Brooks Brothers x NEAT 2023年「THOMPSON」聯乘系列：

為了乘勝追擊，來到2024年初，兩大品種延續以往種下來的恩，在次回聯乘再度復刻Brooks Brothers早於2000年經已官方停產的經典褲款「THOMPSON」，此型號亦是西野大士最愛用的款式，高腰垂直剪裁加上雙打褶設定，呈現出西褲獨有的優雅風格，並新增了26英寸及28英寸長度供男女穿著，此外系列更跟隨西野大士一向愛配戴鮮色冷帽的慣性，創作出多款繡有雙方品牌名稱的帽款，再一次為西野大士在時裝路上夢想達成！

西野大士收藏的原版Brooks Brothers「THOMPSON」（HOUYHNHNM）

Brooks Brothers x NEAT 2024年「THOMPSON」聯乘系列：

+ 2

Brooks Brothers x NEAT 2024年冷帽系列：