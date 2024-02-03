Engineered Garments初心不變　合作十年藝術家繼續為新宣傳掌鏡

【Engineered Garments／鈴木大器／藝術】自二戰後日本人對美國文化也有着無限憧憬，亦因為70年代兩本殿堂雜誌《Made in U.S.A.》與《POPEYE》直接影響不少日本人隻身遠赴美國闖一番事業，當中美製日牌Engineered Garments的主理人鈴木大器便是最佳例子，同時他也在紐約市相遇了至今合作十年的日本藝術家Manabu “Gaku” Inada，品牌最新2024秋冬系列宣傳片繼續由他掌鏡。



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創立於1999年的Engineered Garments，是隸屬於鈴木大器師父清水慶三創辦的NEPENTHES服裝公司旗下最具人氣的單位，至今品牌依然堅持着對美式衣物的獨有理念，創作出以軍事、西服與工裝作招徠的美式造型。於紐約扎根了25年，鈴木大器絕對是市內日本人圈子中無人不曉的名字，在2011年更認識了至今與他長期合作的日藉多媒體藝術家Gaku。

日藉多媒體藝術家Manabu “Gaku” Inada（NEPENTHES）

在東京吉祥寺長大的Manabu "Gaku" Inada，成長時期經已受到該社區的藝術氛圍影響，在1992年從東京藝術學院畢業後來到紐約深造，對他而言紐約就是一個永無休止提供靈感泉源的地方，大多作品也跟當地日常生活的繁忙節奏有關，所以非常鍾情於絲網印刷工藝，在藝術角度來看，正因為每次人手印製的力度均有所不同，所以顏料滲入的厚薄度也有變化，這樣的作品便會注入親和力，觀眾們也能感受到當刻的創作心情。

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在這十年多時間，Gaku也根據着Engineered Garments該季主題繪製出美術字樣與剪影圖案，甚至會將這些元素注入到衣物當中，另外他亦擅長以大型絲印進行創作，就在2021年NEPENTHES紐約店重啟之時，鈴木大器為了提高Gaku的知名度，在店內為他舉行《City No End》的絲印畫作展覽。

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此外，Gaku的創作靈感也源自80年代的衝浪文化，也正因為一次與鈴木大器一起衝浪的關係，揭開了雙方合作的序幕。當時每個周末二人也會一起到長灘衝浪，每次在車上聊天也必談及藝術、音樂與服裝，相當投契，因為大家都很喜歡《的士司機》、《2020》、《七武士》等電影，亦會討論很多80到90年代紐約藝術的發展，縱然二人無所不談，但初期Gaku還不知道鈴木大器究竟在設計甚麼衣服，其後參觀了Engineered Garments的辦公室後受到強烈啟發，終於展開了長達十年為品牌拍攝宣傳短片的合作關係，而首次為Engineered Garments執導製作的紀錄影片便是2013年在Hell's Kitchen舉辦的首個品牌時裝騷。

時至今天，鈴木大器與GAKU已減少一同衝浪的時間，Engineered Garments也因為近年與UNIQLO、Hoka One One的聯乘而聲名大噪，不過鈴木大器的初心從沒有改變，從早前登場的Engineered Garments 2024秋冬系列依舊讓Gaku拍攝宣傳短片，可見雙方的友誼永固。