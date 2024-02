A.P.C.進軍護膚界貫徹法式極簡風格　沐浴露、護手霜數百元有交易

【A.P.C./ 護膚品】近年,Hermès、Valentino、Prada等時裝品牌,紛紛進軍美妝與護膚市場,當中有些產品少至幾百蚊就能入手,成功吸引到一眾年輕顧客。今次,法國品牌A.P.C.也來分一杯羹,推出首個「SELF-CARE」系列,將簡約至上的品牌美學融入護膚新系列。



A.P.C. 護膚品SELF-CARE系列(A.P.C.)

近日,A.P.C.推出「SELF-CARE」新系列,一共有六種產品:古龍水、沐浴露、潤膚乳、護手霜、洗手液和潤唇膏。這六款產品通通都散發著A.P.C標誌性的橙花香味,因為品牌自從1997年以來,N°4橙花香氛蠟燭一直都是主打產品,更源於品牌主理人Jean Touitou在Tunisia的童年,那裡苦橙樹茂盛,加上他母親Odette經常使用橙花烹調菜餚,因而把橙花加入產品當中。

另外,A.P.C在研發「SELF-CARE」系列時,更將紓緩壓力這一點放在首位,不論是早上淋浴時的沐浴露,又或是午後噴上的古龍水,還是乾燥時搽上的護手霜,品牌盼望產品能在忙碌的一天中,為大家帶來片刻的放鬆。而每款產品均採用至少98%的天然成分配製而成,大大提高滋潤肌膚的成效與古龍水的持久度。

當然,包裝也一概符合A.P.C.的簡約美學,白色與薄荷綠的配搭,低調的視覺效果,不僅反映出品牌的美感,亦為家中的浴室或梳妝台增添幾分優雅,而每個標籤上更引用了尼采(Friedrich Nietzsche)的《查拉圖斯特拉如是說》(Thus Spoke Zarathustra)中的一句話:「I am a body through and through, nothing more: and the soul is just a word for something in the body.」並出動哲學提升SELF-CARE。

Jean Touitou說:「時裝界與美妝界一樣,要找到適當的平衡,也是一項挑戰。但這六種產品卻剛剛好,讓大家感到舒適,並幫你度過美好的一天。」重點是A.P.C.「SELF-CARE」系列,價錢由12至60歐元不等(約101至508港幣),數百元就有交易,絕對值得入手。

