領帶狂潮殺回來了？古板的領呔又登上各大時裝騷　由中產走進人群

在多數人的印象裏，領帶早已脱離了大眾生活，它代表舊時代，以及那一大串的繁文縟節。



然而，當最恪守着裝禮儀的皇室成員、國家領導人也都不再系這勞什子玩意，領帶卻又悄然出現在一眾最不願受規程束縛的時髦人身上。

被時代拋棄的領帶，這一次，它要重新拿回屬於它的話語權。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Part 01. 領帶

雖然不知人們重新系上領帶的勇氣和決心出自何方，但領帶風潮，的確又開始了。先把時間退回到兩年前，G7 峯會上多國領導人選擇在合照時不再繫上領帶。照片一出，男裝評論員 Derek Guy 則直接在推特上宣佈了領帶的「死刑」。

而早在 2016 年前後，摩根、高盛等公司就已經推出了更輕便的着裝規範，加上疫情影響，定製西裝、男裝正裝的銷量已經開始下滑，連帶着領帶也賣不出去。那如今重出江湖的領帶風潮又是怎麼回事呢？

實際上，這一次領帶不再把主要陣地放在爹味濃的男士正裝上，而是以一種有趣配飾的存在，出現在時尚潮人們的着裝清單裏。社交平台上最直觀的感受就是，明星 Kol 們系領帶的造型頻繁地被推送至首頁頭條。ins 網紅、小紅書博主們則從老爹衣櫃深處，中古商店的犄角旮旯翻出成打的花俏領帶，掛上脖頸。

在多數人記憶裏，領帶的出現，往往伴隨着一場嚴峻的繩藝編織工序。但重新回到大眾視野的領帶，高調、華麗、狂野，少了些古板嚴肅的範式。浮誇的款式、超大號尺寸、精細的紋樣面料，皆被納入人們的選擇中。而佩戴方式除了老派的打領結，還有不少省事的法子，例如直接鬆垮地盤在脖子上，當作圍巾或者 choker。

實際上，這股領帶風潮的背後同樣少不了設計師們的推波助瀾。時尚搜索網站 Tagwlk 的首席執行官 Alexandra Van Houtte 則提到，2024 春季男裝中搭配有領帶的造型佔了 4%，而這一數值相比去年同期，多了 3 %。秀場的變化同樣影響着線下領帶的銷量。紐約時報的男裝評論家 Guy Trebay 提到，光是巴黎城中兩家最高端的領帶供應商 Hermès 和 Charvet ，去年領帶的銷量就出現了兩位數的增幅。

而近日剛辦完 2024 秋冬系列的 LV、Prada 、Gucci 等品牌，也再一次在秀場中提供了更多維度的領帶造型靈感。行至當下，領帶的代名詞早已不是簡單的 「精英」 二字就足以囊括，人們在造型中提煉出像 「拽感」、「酷」、「英氣」等等詞彙，匯聚了一個信號，即穿搭加領帶，等於 next level。

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Part 02. 歷史

誠然某一種單品在時尚圈中的出現皆可歸於「時尚是個圈」，所以領帶的回潮也不可免俗地可以歸因為是大眾的復古情緒。

在時尚史料記載中，領帶的前身，源自法王路易十三手下的一支克羅埃西亞僱傭兵。將時尚追求作為家學淵源的路易十三，看到僱傭兵脖子上綁的那條紅色領巾後，便下令為這領巾賜名為「La Cravat」，甚至將它加入了皇室活動的 dress code 中。儘管此時的 La Cravat 和現代的領帶依然出入甚遠，但在經年累月貴族們的不斷精進下，這一配飾的樣式愈發複雜。繁複設計，暗示着佩戴者僕從數量的眾多，因而 La Cravat 也成為當時社會地位的象徵。而這一點，也在之後的歷史進程中不斷被強化。

在 19 世紀初時代美男子 Beau Brummell 的引領下，男士時尚愈發出現精簡的趨勢。剪裁和面料成為人們關注的重點，服裝上的冗雜綴飾不斷被摘下。而到了時代中後期，男士雜誌上的服裝造型上就已開始出現整齊的領帶。而在 1951 年美國社會學家賴特·米爾斯的《白領：美國中產階級》一書中，也提到由打領帶、穿襯衫、合身得體的西裝組合的三件套，是當時社會中產階層精英男性的形象標準。毋庸置疑的是，精英男性與領帶之間長達數百年的強強綁定，造就了領帶與權力之間的專屬印照。

特朗普出現在大眾視野時，永遠會穿着老派西裝，搭配傳統的大寬領帶，甚至不會使用領帶夾，而是用膠帶。當然這也並非造型團隊的鍋。面對紅脖子大票倉，這樣樸素、不修邊幅的氣質完全是民主黨派精緻精英形象的反面教材，但也正中紅脖子的心窩。實際上，儘管領帶是源自西方文化的產物，但它在中國的近現代史中，同樣也是衡量男性成功與否的標準。

翻閲民國時期的名人舊照，這些走在時代思潮前端，高舉文明火炬的大拿們，他們往往也都身着筆挺西裝，佩戴精緻的領帶，既是一證對舊制的摒棄，也是對新文明的接納包容。而到了改革開發以後，西裝革履這件事又一次成為「精英」男士的時尚。從八十年代後期開始，人們在政治人物、商界大佬的身上看到，「 穿着西裝、系領帶 」 所代表的高端成功人生意涵。一時間西裝成為狂潮，愈發演化成了一場自下而上的模仿秀。

一如最近如火如荼的《繁花》一劇中，無論是翻手為雲的大老闆寶總，或是進上海辛苦討生意的範總，凡是名字中帶個「總」字，無一不都規矩地綁上了領帶。而現實中也同樣如此，上至北上廣之流的大城市，下至多數鄉村城鎮，人們紛紛都在買西裝，而領帶，則多數還是出現在男性身上。

行文至此不知各位是否發現，時尚史料中，領帶所代表的似乎更多是一種傳統成功男性的形象。時尚歷史學家瓦萊麗·斯蒂爾（Valerie Steele）也曾直白地提到 「領帶是男性性器官的象徵。」但事實上，從十九世紀末期開始，伴隨着女性主義運動的興起，領帶之上就開始被貼上了獨立女性的形象標籤。

如果説，歷史中的男性們佩戴領帶，是站在一套完整的社交規則之中，那對女性來説，她們當時佩戴領帶的做法，則是極具開創性的。女人們通過穿襯衫、帶領帶，在着裝上儘可能地模仿男性，以爭得在父權體系中被看到、被聽到的地位。如此看來，領帶與權力之間的從屬關係隨着時代、性別、社會思潮的變化，本質並沒有發生太大的改變。

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Part 03. 庇佑

領帶的內核沒有發生太大的變化。但領帶所代表的意涵仍隨着時代的更迭，從男子氣概特徵、到女性時裝風格，從政治到文化，變得越發豐富。

早在 2008 年金融危機之後，不少金融機構就開始解除嚴格的領帶着裝標準。而像 IKEA，則甚至直接禁止了管理人員帶領帶出現在辦公場合。人們認為領帶，代表着一種形式主義的壓迫；系領帶，束縛的不僅是人們的肢體，還包括靈魂。不受領帶牽扯的人們，紛紛扔下了這套規程，扔下的還包括對「強權體制」的依賴。那如今領帶的復辟，又代表着什麼呢？

事實上，時尚學者喬安妮·恩特維斯特爾（Joanne Entwistle）曾提及，在時尚文化體系中，任何一種單品的出現，無論它有多麼細微，都帶有特殊的文化指向。粗淺看來，人們佩戴領帶，追逐的單純就是時尚史上，所代指的精緻着裝意涵。老生常談，疫情結束後，千禧風格的回潮帶動了人們對復古單品的追逐。領帶無論是樣式、面料，皆能在厚重的史料記載中找到豐富的靈感素材。但人們所期待的，依然包括領帶與權力之間的時代意象。

翻閲不少社交媒體的領帶搭配教程，大多都在推崇一種隨性的、灑脱的佩戴方式。博主們試圖一種相對「低調」的方式佩戴領帶，減輕領帶過分正式、沉重的存在感，和自身的基礎穿搭更能融為一體。然而與之相反的是，回溯最近一兩年人們追捧的着裝方式，像老錢、知識分子等代表着成功人士的畫像頻頻出現，像領帶則常作為主角，被拎出來作推薦。通俗地説，領帶，依舊在這個時代被當作是有學識、有品位、甚至是有地位的象徵。

圍繞着領帶之上各種開創性的搭配、多維的設計拓展，無非是將領帶打造成類似雍和宮手串的存在，萬變仍不離其內核。或許，人們在當下這個浮沉社會裡，對掌控人生的渴望愈發加劇，而對權力的渴望同樣不可置否。

如果説上個世紀末的女性們，戴上領帶企圖進入由男性主導的成功體系中，獲得平起平坐的機會。那到了當下，人們戴起領帶，目的則更像是獲得一次與慘烈生活平等對話的機會。亦或是，獲得一種即便會被束縛，但同時足夠強悍體系的庇佑。如今，領帶的約束不再是限制，而是安穩的象徵。

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