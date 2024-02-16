Zendaya成《沙丘2》首映焦點　Mugler經典高訂全靠形象建築師慧眼

【沙丘瀚戰2／DUNE 2／Zendaya／Thierry Mugler】闊別三年，全球翹首以待的史詩級電影《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part 2）即將正式公映，近日一眾演員們忙於在世界各地進行宣傳活動及首映禮，當中女主角Zendaya紅地毯造型更是焦點中的焦點，繼墨西哥與巴黎活動後，最近倫敦電影首映禮中Zendaya的造型橫掃於整個網絡時裝圈，全因御用造型師為她挑選了一套舉世矚目來自1995年Thierry Mugler秋冬高訂系列的「性感機器人裝」。



回顧90年代，全世界對「未來」一詞有着無限憧憬，就連當年時尚圈中炙手可熱的Thierry Mugler也有同樣想法，Mugler於1995年秋冬季20周年紀念系列中，時裝騷展示了多達300個前所未有的造型，其中一套名為「Fembot」機械人裝絕對是當年極度前衛的設計，作品以金屬盔甲呈現出科幻感，配合透明亞加力膠帶來性感細節，將女生化身成滿載未來氣息的機械人，而這套「Fembot」更是Mugler聯同藝術家Jean-Jacques Urcun共花上6個月時間製作的精心傑作。時隔差不多三十年後，「Fembot」近日再次成為電影與時裝圈的主角，全因Zendaya的御用造型師Law Roach。

重溫Mugler 1995年秋冬季時裝騷：

+ 1

Law Roach不單是一位星級造型師，在還未成名之時，他最初是靠自家古着店Deliciously Vintage讓人了解他獨特的穿搭風格，可謂一本時裝古物天書，所以也不難相信為何這次他會為Zendaya挑選1995年的Mugler高訂之作，而Law Roach與Zendaya的相識原點亦是在Deliciously Vintage店中。

由Zendaya初出道開始，Law Roach已為她建構造型，隨著時間讓二人的默契與信任度增加，Law Roach開始注入集前衛與經典於一身的服飾到Zendaya身上，多年來Zendaya所參與的大大小小活動均很放心交由Law Roach處理，來到這次《沙丘瀚戰2》倫敦首映禮，Law Roach更將Zendaya塑造成性感機械人，服裝與電影未來感互相輝映，無論在主題性、前膽性與優雅性三方面也做到十全十美，難怪Law Roach被譽為時裝界的「Image Architect」（形象建築師）。

細看Zendaya於《沙丘瀚戰2》墨西哥與巴黎活動的時尚造型：

最後一同回顧《沙丘瀚戰：第二章》倫敦首映禮各演員的造型照：