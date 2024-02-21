Hender Scheme新店不賣新鞋？　專業職人維修品牌貴鞋費用卻貼地

【Hender Scheme／circulation／日牌】日牌Hender Scheme鞋履價格之高是人所共知，如此貴鞋爛了也不捨得扔掉，於是創辦人柏崎亮決定將保養服務擴展到新近開設實體店circulation，維修費用更是很貼地，務求大家一起延續Hender Scheme鞋履的生命。



circulation維修（repair）服務（circulation）

Hender Scheme的circulation維修服務（circulation）

相信不少愛鞋之人曾經歷過以下的情況，當發現陪伴多年兼擁有自己專屬紋理的皮鞋慢慢開始磨蝕鞋底，卻未必有「信得過」的補鞋店，此鞋便「食之無味，棄之可惜」，皆因用家為求能讓鞋作壽命延長，大多會放棄日後穿用的機會，漸漸成為鞋櫃的「角落生物」。由製作皮革球鞋起家的日牌Hender Scheme也得悉此情況，去年9月提供品牌專屬網上保養服務circulation，近日更開設實體維修店，為高昂價格的皮鞋帶來了官方保證 ，不怕「甩底」。

環顧日本同類型鞋履品牌絕少有官方維修店，就連世界性的visvim只有網上「聯絡我們」，但Hender Scheme卻提供了一個專屬的場地，能與店員、師傅一對一交流溝通，將修補鞋履服務達至最高效益。上年9月中Hender Scheme成立了全新維修中心circulation已得到不少好評，circulation意指「循環」，當然官方修補師才是最能信任的人，他們了解到每款鞋作的結構與製作標準，所採用的物料與方法也是得到品牌認證，短短半年時間circulation更由網上服務成為了一家實體維修店，坐落於東京惠比壽，一星期只開四天（星期五、六、日、一），店舖裝修簡潔，與總店同樣以木材配合鋼鐵與清水泥地面互相呼應，但店內卻放置了多部補鞋機器，營造出專業氛圍。

「circulation」實體維修店（circulation）

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Hender Scheme鞋作manual industrial products 08維修前後對比 ：

而circulation的維修價目表同樣帶有驚喜，本以為在這種高階保養中心換底、打磨、清潔、修補均相當昂貴，不過一覽價格後卻是價錢相宜的大眾化服務，價目表中最貴是承惠¥27,500日元（$1,430港元）的致敬鞋作manual industrial products皮底更換服務，最便宜則是換上鞋踭防跣膠底，承惠¥1,650日元（約$86港元），其餘的保養也平均是¥2,000日元至¥6,000日元（約$100港元至$300港元）不等，circulation同時亦可修理Hender Scheme以外的產品。

「circulation」維修價目表一覽（circulation）

最便宜是換上鞋踭防跣膠塞（circulation）

circulation除了維修（Repair）之外，亦提供加工（Custom）、二手市場（Resale）及工作坊（Workshop）。「Custom」可讓大家可自行設計屬於個人的獨一無二款式，例如挑選特別的鞋底或是添加流蘇等小物配飾，另外「Resale」則是為Hender Scheme客人建立一個二手市場平台，客人可把操練已久的皮鞋作品尋找下一位主人，猶如二手牛仔褲文化一樣，最後便是「Workshop」，可親手體驗設計皮作，創造屬於自己的Hender Scheme產品。

circulation的加工（Custom）設計：

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circulation二手市場（Resale）：

circulation二手市場（Resale）服務（circulation）

circulation工作坊（Workshop）：