Bob Marley原是80年代Blokecore先鋒　英國老牌重塑雷鬼之父球衣

撰文：梁譯文
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【Bob Marley／聯乘／足球/ Blokecore】最近以牙買加已故傳奇Reggae雷鬼音樂歌手Bob Marley作為題材的《Bob Marley: One Love》電影正式上映，隨即連帶各種周邊產品一同誕生，當中英國百年運動服品牌Admiral並擷取雷鬼之父於倫敦灌錄《Exodus》專輯時，在巴特西公園（Battersea Park）參與的足球友誼賽所穿用的衣物作為設計主軸，推出一系列圍繞着Bob Marley元素的運動服，好讓大家好好回顧這名雷鬼樂鼻祖在球場上的一點一滴。

《Bob Marley: One Love》電影於美國時間2月14日正式上映（Bob Marley: One Love）

Bob Marley在音樂創作上充滿着無窮的「愛」，一直致力將牙買加雷鬼音樂帶到全世界，作品散發激情與鬥志，猶如Bob Marley最愛的足球運動一樣，他亦曾說過「Football is a part of I. When I play, the world wakes up around me.」，他認為音樂與足球是很相近的活動，兩者充斥着無限的凝聚力。

近日英國運動服老牌Admiral受到足球雜誌《MUNDIAL》的邀請，製作出共6款以Bob Marley與足球為靈感的限定聯名服裝，系列概念源自1977年Bob Marley與樂隊The Wailers於倫敦為第9張專輯《Exodus》進行製作期間，他們在巴特西公園舉行一系列社區足球友誼賽為主題，呈現出47年前Bob Marley與樂手們所穿用的足球服。

其中一套深藍色運動套裝更是相當經典，一模一樣的復刻着當年Bob Marley穿用的套裝，左胸刺繡了白色「m」字，配襯深藍色與紅線點綴的運動褲，搭載adidas COPA足球鞋，早在80年代Bob Marley便經已演繹着「Blokecore」風格。

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除此之外，Admiral更一刀不剪地重塑當年The Wailers球員們穿上的黃色「RICO」T裇， 這設計是以傳奇雷鬼長號手Rico Rodriguez MBE為名，長袖的版本也跟隨原版注入牙買加綠黃紅三色到袖子以及衣領細節。

最後便是極具紀念價值的「主場」與「作客」球衣，皆因這件作品的創作靈感是於1980年Bob Marley在美國邁阿密為「Am/Jam」（美國與牙買加聯隊）對陣海地時所穿上的「12」號球衣，而這亦是Bob Marley人生最後一次享受足球時光，單品正面印有代表着Bob Marley的「m」字，也將《Exodus》專輯字體移植到贊助商位置，好讓一眾粉絲們回憶Bob Marley對音樂與足球的「愛」。

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Bob Marley與樂隊The Wailers第9張專輯《Exodus》（Bob Marley）
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