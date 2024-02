JW Anderson古老當時髦　秋冬女裝系列靈感源自英國鄉村喜劇？

【JW Anderson/ 明裝周】身兼多職的北愛爾蘭時裝設計師Jonathan Anderson於本年剛發佈了個人品牌JW Anderson與LOEWE的2024秋冬男裝季系列後,於近日倫敦時裝周中亦舉女裝騷,脫離「老土」規限,大玩英倫鄉村主婦風。



回顧JW Anderson的男裝24秋冬系列,Jonathan Anderson以鬼才導演Stanley Kubrick電影《Eye Wide Shut》(大開眼戒)為主題,更邀請Stanley妻子Christian Kubrick戲中畫作來創作衣物,版型與剪裁呈現出寬鬆下套配搭下身短褲成為亮點,此創作方程式同樣移植到LOEWE身上,在秋冬系列更與藝術家Richard Hawkins攜手合作,營造出「上重下輕」的輪廓造型成為Jonathan Anderson的簽名作。

JW Anderson 2024 F/W 男裝騷:

LOEWE 2024 F/W 男裝騷:

來到近日女裝秋冬時裝騷,延續着Jonathan Anderson的設計基因,他更將自細便追看的長壽英國電視喜劇《Last of the Summer Wine》注入到創作當中,劇集講述了約克郡村莊裡一群老年人的故事,而他們身上的那些服裝便是本季的重點元素,包括Tweed料、針織毛衣、拖鞋及內衣,其中一款透視連身內衣更植入鄉鄉村家中窗簾掛飾,亦有睡袍腰帶作點綴的針織單品,模特兒的白色捲髮便是致敬劇中主婦「銀發族」。

《Last of the Summer Wine》劇中的主婦造型:

《Last of the Summer Wine》劇中的主婦造型(劇照)

不過,為何Jonathan Anderson會以脫離「老土」規限為創作軸心呢?皆因他留意到當今年輕人對過時一詞已沒有強烈執著,懷舊已不是懷舊,反而「老土」的東西會隨時隨地突然成為潮流,「Y2K」與「Blokecore」就是最佳例子,不少服穿搭的愛好者也會拿祖父母的衣物來穿搭,這種意識形態猶如《Last of the Summer Wine》劇中喜愛講八卦鄰居一樣,對我來說相當奇怪卻在村裡相當自然,擺放到時裝品牌領域中,對傳統品牌來說這是「老土」,但我認為這是「時尚」。

縱然這次JW Anderson女裝沒有刻劃着一種強烈實在的主題,但卻是Jonathan Anderson希望表達出對於當今時裝的訊息呈現方式,把簡單直接概念注入作品中,也是充滿情感的一種暗示、一種感受、一種表態。