球鞋網誌Hartcopy引領排版潮流　聯乘adidas德軍訓練鞋帶出靜奢風

【Hartcopy／adidas／球鞋／聯乘】自2020年全世界受到疫情爆發封關所影響，直令不少人也難以在生活中尋找到人生樂趣與目標，不過由Timothy Suen與Sam Le Roy攜手創辦的線上球鞋網誌Hartcopy卻以行動反駁了此說法，從2020年4月開始至今一步一步走來，憑着對球鞋的專業認知及獨有的排版設計，除了追蹤者眾，最近更吸引adidas進行官方聯乘，重塑德軍訓練鞋。



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常言道「有危就有機」，魔鬼與天使只差一線，能夠將底谷運用得宜的話，「當上帝為你關了一扇門，同時會幫你開一扇窗」，而在疫情下誕生的Hartcopy便是最佳例證，網誌由來自新加坡的Timothy Suen與英國的Sam Le Roy共同創辦，當瀏覽官方Instagram帳號時，可發現其排版透過簡潔純白背景，配合多角度產品「退地圖」與精簡文字的結構，成為Hartcopy簽名式標記，成立至今差不多四年時間經追蹤人數已達26.7萬，此標誌性的敘事方式也歸功於兩位分別曾在不同潮流網站擔任編輯的經驗，對於球鞋文化有着極高熟悉度，清晰簡單完美表達出「編」與「輯」的宗旨。

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Hartcopy兩位主理人亦因為對於實體球鞋書的執着，於2021年將當時Instagram內1,300篇帖文結集成168頁的《Hartcopy Journal - Volume 1》球鞋紀錄冊，封面邀請水彩藝術家Arthur Ortega操刀。時至2023年再乘勝追擊推出第二集《Hartcopy Journal - Volume 2》，次回書冊並將印刷工序由新加坡遷移到英國進行，頁數增幅一倍之多達346頁。除了於英國球鞋店Footpatrol舉行發佈會，更找來Clarks Originals製作出限量20雙獨家定製Wallabee Boot，然而早在聯乘面世時，雙方已在建立關係，設計出5款不同鞋帶配色的Wallabee，成為首次文字與圖片以外的創作。隨後Hartcopy亦為New Balance慶祝「Made in UK」系列誕生40周年編寫限量發行350本的圖冊，帶領讀者穿越New Balance「英製」歷史，認識英國鞋履業背後貢獻的傳承。

《Hartcopy Journal - Volume 1》：

《Hartcopy Journal - Volume 2》：

Hartcopy x Clarks Originals：

Hartcopy x Clarks Originals Wallabee（Hartcopy）

Hartcopy x New Balance「Made in UK」40 Anniversary：

Hartcopy x New Balance「Made in UK」40 Anniversary圖冊（Hartcopy）

在以上豐富的工作履歷背景下，Hartcopy近日再次受到adidas垂青，攜手推出官方聯乘BW Army運動鞋。不用多作介紹，這款經典德軍訓練鞋絕對是adidas的名作之一，聯名版本沿用鞋作修長的輪廓，鞋頭原本的麖皮「T-Toe」卻換為成與鞋身互相呼應的白色皮革，鞋舌則將adidas壓印標記移除，更以外露泡棉手法呈現，Hartcopy的紅色車線標誌便低調地分別繡在左腳「T-Toe」與右腳鞋側作點綴，完全沒有喧賓奪主的感覺，反而呈現出高端百搭時尚感，甚有Quiet Luxury靜奢風氣味。

Hartcopy x adidas BW Army：