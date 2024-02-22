美國大選｜特朗普選總統前先進軍潮流界　支持者力撐搶購金色波鞋

【特朗普/ Donald Trump／美國大選】特朗普（Donald Trump/ 川普）一向是製造話題高手，早前他竟在Sneaker Con球鞋活動出現中，高調宣布創立自家波鞋品牌Trump Sneakers，並推出超限量The Never Surrender High-Tops鞋款，隨即被秒殺並炒上天價，成功為參選造勢。



特朗普是身兼多重身份的美國風雲人物，雖然卸任第45任美國總統後，在2020年敗給拜登（Joe Biden）未能連任，但他強勢回歸角逐下屆美國總統寶座。特朗普其中一個造勢活動竟然是參與2月17日於費城舉行的Sneaker Con球鞋活動，當日更宣布推出名為The Never Surrender High-Tops球鞋，開宗明義對外界表明永不言敗，讓大眾知道誰才是真正的美國總統。

作為一名政治家、企業家與媒體名人，特朗普的爭議言論與行為作風，絕對可用「狂人」來形容，今次再次回歸美國總統競選之路，相信將會發生很多意想不到的事情。在2016年引用前美國總統列根（Ronald Reagan）名句「Make America Great Again」作為競選口號，並設計出競選紅帽，當時他無論出席各大小活動也會戴上，就連音樂人Kanye West也有跟隨，可見特朗普暗藏潮流觸角。

2015年特朗普戴上「Make America Great Again」紅帽（Photo by Jan Kruger/Getty Images）

如今特朗普蠢蠢卻動重返政治舞台，想不到他的首波行動竟然是創立自家球鞋品牌Trump Sneakers，推出一系列個人主義為設計軸心的單品，當中最具注目性必定是限量1,000對的The Never Surrender High-Tops球鞋，表明是專屬設計給一眾永不放棄的奮鬥者所穿用或收藏，整體鞋用上耀眼的金色，鞋側與鞋舌移植了代表Trump的「T」標記字樣，鞋踭位置亦注入美國國旗，每對雙均有着獨立編號，為支持特朗普競選的最佳裝備，有趣的是鞋履套裝會配送一枚限定Superhero吊牌，以及參與官方球鞋發佈會派對，但網頁寫上不保證特朗普必定出席，非常搞笑。

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Trump Superhero吊牌（TRUMP SNEAKERS）

購買鞋作能參與官方球鞋發佈派對，但不保證特朗普必定出席。（TRUMP SNEAKERS）

TRUMP SNEAKER其他商品：

球鞋於上周費城Sneaker Con球鞋活動中率先亮相，零售定價為$399美元（約$3,120 港元），在活動當日更有Sneakerhead粉絲高出23倍之多的炒價，花下$9,000美元（約$70,400 港元）購入了特朗普親筆簽名的極罕Friends & Family有版本，更滿心歡喜地跟特朗普握手合照。

另一有趣的地方是Sneaker Con活動過後，拜登的競選傳訊總監Michael Tyler嘲諷道：「特朗普現身兜售盜版Off-White鞋款，這是他餘生中最接近Air Force One（是Nike球鞋型號，也是美國總統專機名稱）的機會。」

近日The Never Surrender High-Tops在官網正式接受預訂，不到一天時間1,000對全數售罄，查看外國二手市場，顯示球鞋最高價炒至26萬港元，非常格誇張，可見其粉絲之瘋狂的程度，大家又會否跟隨特朗普官網所講，「加入特朗普球鞋社群，成為歷史一部份」呢？

eBay二手市場顯示了球鞋最高價格炒至26萬港元（eBay截圖）