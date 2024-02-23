Colette創辦人Sarah Andelman回歸？與巴黎百貨公司合作開快閃店

【Colette/ 巴黎/ 快閃店/ Mise en Page】Sarah Andelman向來搞作多多，當Colette結束營業後，就馬上成立Just An Idea諮詢及策劃公司，為不同品牌與單位大搞商業項目。



今次，她更帶來一個全新項目重返零售業，那就是為巴黎百貨公司Le Bon Marché舉辦「Mise en Page」展覽，創造另一個Colette空間。

Sarah Andelman策劃的「Mise en Page」由2月24日至4月21日在Le Bon Marché舉辦。（Getty Images）

在時裝界人脈就是錢脈，Sarah Andelman的Just An Idea公司，曾與Dover Street Parfums Market、Moncler、Sacai與Nike等單位合作過，更於2021年推出Just An Idea Books，隨後於2022年舉辦Just A Space的Pop-up Store，而Le Bon Marché屬於LVMH旗下的百貨公司，今次也是他們親自邀請Sarah Andelman策劃，並想透過「Mise en Page」發掘零售空間的新方向。

「Mise en Page」將會展現來自世界各地的多元化書店、另類的獨家產品、展覽活動和文學動畫，並由2月24日至4月21日，分佈在Le Bon Marché四個區域之中。該展覽從一樓開始，來自世界各地的書店聚首一堂，包括紐約The Strand與Pillow-Cat Books、東京Cow Books、奧克蘭Book/shop等，當中更會出售書店的獨家紀念品，而Sarah Andelman表示「Mise en Page」 的想法不是為了賣書，而是為Le Bon Marché增添現有的頂尖書店。

另外，一樓還將設有Andelman’s Just an Idea Books空間，出版收錄Instagram所發現的精選創作者的作品。而二樓並由Jean Jullien接手，為自家品牌NouNou設計櫥窗，並開設NouNou咖啡店。同時，該展覽更會舉行的簽書會、分享會、兒童工作坊等活動。

Jean Jullien自家品牌NouNou也是「Mise en Page」一員。（IG@nounou_official）

除此之外，Sarah Andelman除了邀請Jean Jullien，其實還有Aline Asmar、Inès Mélia等藝術家，目的是為展覽帶來更多有趣的元素。「Mise en Page」即將在巴黎開幕，這不但是一個圍繞書籍、書店、出版商和閱讀的展覽，從前在巴黎鐘情行逛Colette的你，今次機會來了，讓你再一次感受由Sarah Andelman所打造的零售空間。

最後，一起回憶colette昔日美好時光：

Colette是時裝人每次到巴黎必去的朝聖地（Getty Images）

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