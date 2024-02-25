沙丘瀚戰2︱Hamilton將道具腕錶實體化　了解地球專屬前瞻性設計

【沙丘瀚戰：第二章／DUNE 2／Hamilton／Timothee Chalamet／Zendaya】萬眾期待的史詩級荷里活大片《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part 2）快將全球公映，除了一眾演員們於各地進行首映活動外，電影中出現的Hamilton製科幻腕錶也在這白熱化階段一同參與宣傳企劃，推出專屬《沙丘瀚戰2》道具錶作的實體版本，為各影迷帶來限定紀念作。



即將上映的《沙丘瀚戰：第二章》，Hamilton得到導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）及電影道具師Doug Harlocker的垂青，為電影製作道具時計，單看外觀這款《沙丘瀚戰：第二章》的科幻腕錶經已相當前衛，製作時Hamilton在對設備功能一無所知的情況下，根據《沙丘瀚戰》原著小說家法蘭克赫伯特（Frank Herbert）所描述的細節與情景來進行創作，縱然錶面看起來沒有任何能解讀時間的位置，但手錶概念已超出了常人所想，這是一枚突破傳統鐘錶規範，為另一個世界設計的前瞻性腕錶。

《沙丘2》電影道具科幻腕錶草圖（Hamilton）

Hamilton為了把只存在於Arrakis星球的腕錶帶到地球，設計兩款限量紀念系列——Ventura XXL Bright Dunen與Ventura Edge Dune，同樣利用Ventura三角形腕錶輪廓及石英機芯作為設計軸心，分別創作出前者三針與後者跳字版本，於XXL Bright Dune的錶盤上注入藍色夜光，呼應着弗雷曼人（Fremen）獨特的藍眼睛，Edge Dune款式的錶盤設計靈感則源自電影道具時計中的浮雕元素，跳字顯示亦採用藍色夜光，除此之外兩枚作品也是超限量款式，XXL Bright Dune發行3,000枚，而Edge Dune更只推出2,000枚，喜愛《沙丘瀚戰》的影迷們與收藏家絕對不能錯過。

欣賞Hamilton限量版Ventura XXL Bright Dune設計細節：

Hamilton Ventura XXL Bright Dune Limited Edition（Hamilton）

欣賞Hamilton限量版Ventura Edge Dune設計細節：

Hamilton Ventura Edge Dune Limited Edition（Hamilton）

百年美國鐘錶品牌Hamilton，被譽為「電影御用腕錶」，早於1932年初次登上大銀幕，其後一直與荷里活電影有密不可分的關係，至今Hamilton曾於500部大大小小的電影中「參演」不同角色。當中最為人熟悉必定是1961年由「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）主演的《檀島嬉春》（Blue Hawaii），他戲中戴上劃時代的Hamilton Ventura三角形腕錶，成為了日後經典。

而1968年鬼才寇比力克（Stanley Kubrick）執導的《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey），Hamilton首次與電影製作團隊為故事度身訂造滿載真實感的道具時計，將電影人的構想栩栩如生地實體化，務求將特製手錶與電影融為一體，尤其在科幻片更見品牌的前瞻思維與精細工藝。

《2001: A Space Odyssey》是Hamilton首次度身訂造道具時計（Hamilton）

近年導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）亦是Hamilton的追隨者，由《星際效應》（Interstellar）到《TENET天能》（Tenet），以及近作《奧本海默》（Oppenheimer），腕錶均由Hamilton所處理，可見Hamilton腕錶在電影中也擔綱要的「角色」。