AVAVAV米蘭秋冬騷變行為藝術　回應網民指品牌是「時裝垃圾」言論

【AVAVAV／Beate Karlsson／2024秋冬／時裝周】意大利時裝品牌AVAVAV最新於米蘭發佈2024秋冬時裝騷再次成為網民熱烈討論的話題，皆因當模特兒們身穿品牌全新服裝走到T台之時，被台下觀眾以「垃圾」瘋狂拋掉引起轟動，不過這表演方式正是掌舵人Beate Karlsson以行動回應網民一直力斥AVAVAV是時裝「垃圾」的反擊。



AVAVAV2024秋冬季時裝騷一夜間在網絡上被瘋傳，延續着品牌那種有別於傳統大品牌高貴端莊的表達模式，本次模特兒撇除了傳統行騷方式，卻將真正的「垃圾」作為主題。由創意總監Beate Karlsson自編自導的時裝騷過程中，模特兒從後台走出來，兩旁螢幕已可發現仿效着網民在Instagram的留言，一些例如「這個品牌是笑話」「AVAVAV被高估了」、「嘔心」、「醜陋」等眨義字眼陸續浮現，大玩反諷回應。

AVAVAV設計師Beate Karlsson（Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images）

AVAVAV 2024秋冬季度：

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重點環節是AVAVAV甚至給觀眾提供了多種「垃圾」，讓觀眾時丟向舞台上模特兒，這些全是貨真價實「垃圾」，包括紙張、香蕉皮、咖啡、蛋液等，其中最瘋狂的事情是一位手執Eastpak聯名手提包，並穿上半透明白色連帽裙的女性模特兒被瘋狂潑灑，最終整件衣物夾雜著所有汁液，但卻展示出弄髒後的全新造型，相信這亦是Beate Karlsson早於預設與觀眾們互動的效果，另外一位穿上紅色裙子的模特兒在完場時滑倒，並摔倒在垃圾上。

當完騷謝幕時，Beate Karlsson也不能置身事外，被工作人員以整個蛋糕打臉，但這個具行為藝術的結束方法卻是最佳回應一眾網民的詆譭言論。

Beate Karlsson完Show後被整個蛋糕打臉謝幕（Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images）

確實地每當談及AVAVAV這個獨立時裝品牌，最廣為人知的不是每季品牌有甚麼焦點服飾或矚目單品，而是讓人留下深刻印象的時裝騷，有些人喜歡AVAVAV的突破性及幽默娛樂性，有些則認為品牌為時裝「垃圾」，縱然意見好壞參半，毋庸置疑的是騷後也定必引起極高話題度。對Beate Karlsson來說，真垃圾都不怕，網上那些稱品牌是「垃圾」的垃圾留言，又何足掛齒呢？