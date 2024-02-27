JACQUEMUS聯乘Nike「一剔」袋極速完賣　綁帶元素展現運動靜奢風

【JACQUEMUS／Nike／Swoosh／Simon Porte Jacquemus/ 聯乘】一直散發着法國南部風情的時裝品牌JACQUEMUS來到2024春夏季度再次與Nike攜手合作，早前JACQUEMUS於官方IG發佈了一張可能是最具Nike色彩的「Swoosh」手袋產品照，立即成為網絡時尚熱話，完美演繹何謂運動靜奢風，難怪「一剔」手袋於首日開賣即迅速售罄！



本系列焦點單品毋庸置疑落在推出了深啡、粉紅色及象牙色的一剔輪廓手袋，Simon Porte Jacquemus巧妙地將整個包包呈現出Swoosh形態，只是簡單地將JACQUEMUS金屬字樣標記注入到袋身。袋款於首天在官方網站無預警下公開發售時，已被極速搶購一空，現在各位希望購入的買家只好靜靜地待在「Wait list」排隊等候。

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JACQUEMUS+NIKE Small Swoosh Bag首日已迅速售罄，只可在「Wait list」排隊等候。（JACQUEMUS）

於2024春夏季度JACQUEMUS與Nike的合作由戶外走到室內，系列宣傳照可見女模特兒穿上各款輕盈兼高整體性的健身運動服，作品注滿猶如空中瑜伽等綁帶與紐結元素，呈現出不對稱輪廓，並於跑步機與單車機上拍照展示出女生的優雅線條美，散發健康性感氣息，同時也在拉鍊細節中移植了閃亮Swoosh標誌。除此之外在日常服作品中，Simon Porte Jacquemus繼續大玩Swoosh Logo，在一系列棉質運動服中以雷射切割出多個「一剔」通孔增添時尚感。

JACQUEMUS+NIKE 2024 S/S Collection：

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一直是Nike ACG忠粉的Simon Porte Jacquemus，延續着他個人最喜愛的編織中底「J Force 1」，繼分別推出黑、白、橙三色後，本季再以全新深啡配色示人。為了表現出最適合的畫面，Simon Porte Jacquemus更邀請了100米田徑女飛人莎卡莉李察臣（Sha' Carri Richardson）為聯乘拍攝宣傳硬照，將她力量型的線條與運動靜奢風設計合二為一。

JACQUEMUS+NIKE J Force 1：

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美國100米田徑女飛人Sha’Carri Richardson為聯乘拍攝宣傳照：

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時裝品牌JACQUEMUS於2015年由設計師Simon Porte Jacquemus創立，相信近年不少人認識此品牌也因為Blackpink「人間香奈兒」Jennie的關係，然而JACQUEMUS確實在時尚圈早已得到各單位的認同，其實Nike早於2018經已聯繫Simon Porte Jacquemus，不知道大家還記不記得於2020年Nike舉辦的「Future Sport Forum」全球發佈會中，一張被譽為潮流界Avengers的Group Photo中也發現到Simon Porte Jacquemus的身影，而雙方的聯名系列最終在2022年誕生，為時裝與運動埋下伏筆。