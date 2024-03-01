Stussy首推高級首飾系列　街牌始祖純銀珍珠縞瑪瑙面向奢侈品市場

【Stussy／珠寶／銀器／首飾】美國街牌Stussy最近宣布推出全新銀器珠寶首飾系列「Stussy Jewelry」，用上貴價素材，糅合一貫街頭風設計，全力建立高端街頭形象，讓品牌向更高層次躍升。



近年美國的街牌紛紛轉向創作服裝以外的商品開創藍海市場，當中Supreme早已洞悉先機，每季的配件清單均帶給人那種「估你唔到」的感覺，漸漸成為了近季粉絲極力追捧的收藏品，而另一競爭者Stussy也不甘示弱，近日Stussy大膽地開拓高端市場，設計出一系列銀器珠寶首飾，並命名為「Stussy Spring '24 Jewelry」，相信此系列將會持續性地發展。

音樂藝術家Julian Klincewicz為Stussy Jewelry拍攝宣傳短片：

作品配合當代街頭理念演繹經典珠寶風格為軸心，移植大量Stussy標誌性元素創作出總共四款單品，例如「SS」標誌注入到戒指中，另外亦有8號桌球耳環、S字樣標記頸鏈與骰仔手鍊，貴為高端首飾之作，在素材選用上更是絕佳的誠意表現，作品採用925純銀提高精緻度及光澤度，8-Ball則利用縞瑪瑙（Onyx）製作，配上珍珠點綴，讓作品在街頭風與高級貴麗感中得到平衡，無論男或女配戴均能展現出一份獨有的品味。

Stussy Spring '24 Jewelry：

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回顧近年間Stussy慢慢地有着轉型的計劃，品牌在創作主線服裝時已融入各種風格，細味2024春夏系列，造型由正裝至機能服、工作服與街頭服也有包攬，擅長聯乘策略的Stussy亦先後於每月推出別注系列，由Levi's、Birkenstock，再到Our Legacy、Clarks、Nike等等，多元化大範圍地將品牌注入各界層面，直令品牌形象不只停留於滑板街牌層面，無疑在市場瓜分上得到絕對的商機。

Stussy Spring '24 Lookbook：

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再加上2022年流出的Rolls-Royce定製車款，相信Stussy在大家心目中經已不只是一個普通的美式街牌了。