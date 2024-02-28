巴黎時裝周丨Dior時光倒流至60年代　為當今Miss Dior賦予新象徵

【Dior／Miss Dior／／Christian Dior／巴黎時裝周/ 時尚戰場】由設計師Maria Grazia Chiuri所領軍的Dior，近日重回巴黎女裝周發佈最新2024秋冬系列，本季延續着她對Christian Dior一生的精彩故事作為藍圖，將品牌半世紀前刻意為開拓年輕女性市場的Miss Dior作致敬，重塑1967年巴黎女生美態。



Dior 24-25 AW（Dior）

來到Dior於2024秋冬系列， Maria Grazia Chiuri豪不保留地回顧品牌1960年代時期，引用了當時巴黎年輕女生渴望憧憬成為一名Miss Dior為創作概念，在時裝騷中Maria Grazia Chiuri首先將竹枝建構出舞台呈現出一份寧靜舒適感，台中擺放了多個由印度藝術家Shakuntala Kulkarni以竹枝製作的女生輪廓藝術品，這元素亦是曾多次與Dior合作的已故傢具藝術家Gabriella Crespi致敬。

於服裝作品方面本季多達72個造型，一系列單品上開宗明義地移植了Miss Dior噴漆字樣呼應主題，款式圍繞着60年代氣氛的西裝外套、孖襟西裝、風衣、打褶西褲、直筒裙與迷你裙設計，配上牛仔布、豹紋、皮革與珠片為素材，縱然沒有多餘添加，卻完美展示出乾淨俐落的輪廓，散發出一種獨立女生的自信美感，這種視覺效果同樣回應了首季Miss Dior女裝作品發佈之時，Christian Dior曾說過的一翻話：「希望每位女生能夠從頭到腳穿著Dior，甚至手上還拿著Dior的禮物。」騷場每位模特兒也彷彿讓大家重回1967年，巴黎街頭上各飄逸自在的風姿美態。

Dior 2024-2025秋冬系列：

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Miss Dior的誕生除了是由Catherine Dior引發靈感之外，將其體實化的背後功臣必定是於1960年成為Dior巴黎高級訂製品牌的第三任創意總監Marc Bohan與委任助手Philippe Guibourgé，皆因Miss Dior是Philippe Guibourgé的個人作品系列，設計出可重覆配搭的服裝，將休閒與合理價格作為首要條件，旨在吸納更多年輕女生能接觸到Dior的作品，包容度高的日常服無論在辦公室還是晚上外出也能兼顧，絕對是60年代改變一眾女性穿著方式的里程碑。

1968秋冬Miss Dior系列造型（Dior）

回顧Miss Dior一詞的出現是當年Christian Dior先生受到妹妹Catherine Dior所啟發，亦是1947年推出的第一瓶香水的名字，可見二人的關係非常密切。如果大家想更清楚Christian Dior與Catherine Dior的關係，甚至乎了解當年二戰時期Christian Dior與Coco Chanel、Pierre Balmain及Cristóbal Balenciaga如何創立時裝王國背後的故事，可收看現已上線美劇《時尚戰場》（The New Look）。

1947年推出的第一瓶香水名為Miss Dior（Dior）