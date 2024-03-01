ANREALAGE以多啦A夢法寶放大Reebok球鞋　為22世紀設計幾何圖形服

【ANREALAGE／Reebok／多啦A夢／聯乘/ 巴黎時裝周】日本奇幻風時裝品牌ANREALAGE近日迎來第20次巴黎時裝騷，設計主腦森永邦彥（Kunihiko Morinaga）再度以妙想天開的概念創作2024秋冬系列OBJECT，跟《多啦A夢》與Reebok合作，製作出為百年後非人類而設的幾何形狀服裝。



ANREALAGE AUTUMN/WINTER 2024-25 COLLECTION "OBJECT"（ANREALAGE）

自2003年森永邦彥創立ANREALAGE以來，時裝品牌一直所散發的理念也有別於傳統品牌，ANREALAGE向來圍繞着概念、實驗為基礎，將與眾不同的風格帶給觀眾。來到2024年秋冬季度，森永邦彥更大玩三維空間元素，創造出一系列不是為人類設計，是為未知物體而存在的服飾，皆因他相信將來服裝不會再依據身體輪廓來裁剪，人類將要適應服裝的改變，這思維猶如乘坐時光機探索一百年後宇宙的感覺，與他童年英雄藤子·F·不二雄的異想世界理念一樣，亦是本次邀請多啦A夢攜手合作的原因。

ANREALAGE迎來第20次巴黎時裝騷（ANREALAGE）

森永邦彥認為將來的衣物會以球體和多面體等幾何形態出現，就算人類身體往後變成怎樣，只要衣服上有四個能穿上的孔便可以穿上，為實踐此虛幻概念，在時裝騷場地，森永邦彥設計一系列配載着「竹蜻蜓」的懸浮幾何形狀，並移植多啦A夢一眾角色服裝，其中兩個球體更預告森永邦彥即將擔任意大利品牌HERNO創意總監的彩蛋，以及向Reebok 經典球鞋Instapump Fury致敬的藝術裝置，將整個舞台注滿未來感。

「OBJECT」懸浮裝置（ANREALAGE）

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當模特兒走到T台，便發現他們身上的衣物設計與圖案色調幾乎與漂浮形狀的完全相同，服裝突然有種被帶回地球的感覺，模特兒與浮游裝置成為將來與現在的對比，為了令作品注入未來感，衣物採用褶皺、不規則、不對稱與彎曲線條製作，剪裁輪廓展示出繭狀形狀，散發出一份無重力狀態的氣息。

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ANREALAGE本季系列的另一焦點是森永邦彥向他兒時渴望擁有的Reebok Instapump Fury為創作主題，系列中除了模特兒腳上那雙特別版鞋履之外，三位模特兒身上那件單品亦相當吸睛，透過多啦A夢的法寶「實體放大鏡」將Instapump Fury穿氣囊細節巨大化，毫不保留的注入在外套中，呼應着百年後22世紀日常服的嶄新主題。