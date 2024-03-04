巴黎時裝周｜Balenciaga以二手物品作邀請函　eBay出現所為何事？

【Balenciaga／Demna／巴黎世家／巴黎時裝周】Balenciaga回歸巴黎舉行2024年秋冬時裝騷，Demna將整個時裝舞台結集成這十年來他擔任品牌創意總監的經歷與感想，對時裝世界提出了何謂時尚、何謂奢華等問題，並透過拍賣平台eBay帶出人們對時裝過度需求的命題。



Balenciaga本年的秋冬騷，Demna以嶄新創意帶來68個造型，將二手eBay服裝提升到新奢華的巔峰，打破傳統高級訂製的思維，證明了奢華不在於材料的獨特性，而是在於他的創作大腦。Demna在eBay網站尋找合適單品作為參考進行拼貼，配搭成一套服裝的大膽舉動，這行為不僅僅是Balenciaga深信的時尚演繹，亦是他喜愛瀏覽eBay考古的興趣，尋找被遺忘的衣物，將物品奢華化。

Balenciaga Winter 24 Collection：

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品牌造型上延續着Demna豐富的層疊效果，讓衣著變得更加豐富更有層次與多樣性，包括各款品牌標誌式的超大尺寸單品，當中與eBay聯名的合作系列更是焦點之一，T恤亦已在騷後無預警於官網上架。

Balenciaga x eBay系列：

Balenciaga與eBay聯名T裇已在騷後無預警於官網上架（Balenciaga）

另外更有膠帶修補服裝，相信這是向品牌大使Kim Kardashian致敬的作品，最後一套壓軸女裝長禮服更以舊內褲與胸罩拼接而成可見Demna的創作功力，加上造型中發見多個衣物上仍然附著標籤，亦是設計師巧妙地通過細節向過度消費問題注入的諷刺意識。

Balenciaga向品牌大使Kim Kardashian致敬的膠帶修補服裝：

Demna Gvasalia以舊內褲與胸罩拼湊成女裝長禮服（Balenciaga）

Demna激發了每位座上客的大腦，他認為創意才是奢華新形式的表現，他在時裝騷上以諷刺方式呈現過度消費主義，並引發了一個關鍵問題，為何我們總是擁有超出需求的東西？

相信不少愛衫之人曾經歷過以下情景，明明衣櫃中已收藏大量服飾，但每當去到品牌開季的一刻，卻瘋狂購入最新設計，最終翻開衣櫃時全是類似的東西，然後便將過季單品放上二手交易平台，價格當然大多低於購入時的，深入反思過後，這些由金錢所定義的奢侈品是否已不再奢華呢？所以Demna將此行為引發成品牌2024秋冬季時裝騷的邀請函，他瀏覽eBay並逐一挑選被遺棄的奢侈品作為贈送給每位參加時裝騷賓客，每件物品都擁有昔日奢華的經歷，令這些看似可有可無的東西，最終現在成為踏入時裝騷舞台大門的鑰匙。

環繞這次Balenciaga不僅是一個時裝騷而已，她是一種生活方式，一種哲學，也提出了為何人們不能夠在舊物中找到奢華的一份強大時尚宣言。