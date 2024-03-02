日本便利店FamilyMart春夏服裝新品　高質恤衫$200抗衡Lawson挑戰

【FamilyMart／Facetasm/ Lawson／Freak’s Store／日本／便利店】FamilyMart服裝線CONVENIENCE WEAR去年12月舉行時裝騷，即引起話題，同類對手Lawson也推出服裝迎戰，FamilyMart不敢怠慢，新系列大玩斯文風並增加銷售點直接對戰。



自2021年FamilyMart為紀念連鎖便利店誕生40周年，FACETASM設計師落合宏理一起創立服裝支線CONVENIENCE WEAR，取得空前成功，更舉行時裝騷，而這個便利店服裝風潮於本年終迎來競爭對手Lawson的參戰。為鞏固市場地位，近日CONVENIENCE WEAR決定讓款式多樣性擴大，並宣布新品將鐵定登陸於全日本16,300家FamilyMart中。

2024春夏CONVENIENCE WEAR宣傳照（FamilyMart）

對於各位愛遊日的香港人來說，總有一間係左近的日本連鎖便利店FamilyMart絕對是每日必到的地方之一，每論任何時間都能夠完美解決各方需要，當中飲食到日用品均應有盡有，加上2021年由FACETASM設計師落合宏理（Hiromichi Ochiai）所開發的CONVENIENCE WEAR出現，創造在便利商店購買服裝的全新文化，時至2023年11月並於國立代代木第二體育館中央為舉行大型時裝騷，讓FamilyMart已全面「升呢」，絕對不是一家普通便利店。

《大叔的愛》演員吉田鋼太郎和《POPEYE》雜誌封面女郎八木莉可子是FamilyMart品牌大使（Fashionsnap）

CONVENIENCE WEAR以基礎衣物作為藍本，將簡約卻具質素的日常服透個落合宏理的設計美感呈現，注入舒適、百搭、便宜三大重點，短短三年時間已獲得廣泛好評。

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來到2024春夏季度，品牌推出富鮮艷色彩的日本今治毛巾及襪子新品，亦為加強全身搭配统一性，推出純白Button-down裇衫與闊身黑色Jogger Pants，裇衫使用高密度美國棉製造，經過定形處理，洗濯後不易起皺紋，定價為3,990円（約$207港元），另外闊褲採用撥水、防UV護與彈性物料製作，注入束腰及束腳橡筋系統，格價誇張地只售2,990円（約$156港元），單看價錢已經找不到任何放棄購入的原因，為了令更多人能接觸到優質產品，FamilyMart決定消除本來衣服單品僅在麻布台山店限定銷售的規定，於3月12日在全日本16,300家分店銷售，鞏固建立良好的便利店服裝文化，如大家遲些會到「返家鄉」到日本旅行的話，請勿錯過！

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CONVENIENCE WEAR Button-down Shirt：

CONVENIENCE WEAR Jogger Pants：

CONVENIENCE WEAR 24SS Collection：

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不過為何會讓FamilyMart突然有此策略呢？相信正是因為另一競爭對手Lawson於本年一月時份同樣踩入服裝界的參戰舉動，Lawson聯同日本時尚精品店Freak's Store攜手開發別注針織毛衣，高質量素材編織出猶如丹麥品牌Andersen-Andersen的氣息，配合寬鬆廓形亦無分男女版型，標榜可水洗設定，分別推出4色選擇，如此有質感的針織毛衣更只售2,970円（約$155港元），難怪引起熱話並被瘋搶，同時也迫使FamilyMart出招抗衡。

Lawson x Freak's Store Relax Fit Washable Instant Knit：

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