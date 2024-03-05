Timberland阿郎Boot再度火熱紅　最新聯乘外更有Kanye West訂製款

【Timberland／Veneda Carter／Yellow Boot】多得Pharrell Williams與Louis Vuitton的強烈加持，本年Timberland Yellow Boot終於重回時尚舞台，引來多方聯乘，最近前Kanye West與Kim Kardashian的造型師Veneda Carter再跟Timberland合作，將「阿郎Boot」演變成滿載高級感的女生高踭鞋。



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於Timberland與Veneda Carter最新2024年聯乘系列中，分別有經典的6-Inch Boot和女生專屬Zip Boot，有泥黃色與黑色兩種配色，6-Inch Boot延續Timberland黃靴的原本輪廓，在素材上重新演繹，將鞋身麖皮轉換成亮麗的防水高級漆皮，內裡亦移植了PrimaLoft保溫層，以及鞋底換成具有緩震功能的Anti-Fatigue系統，為全天候提供時尚功能兼備的「阿郎Boot」。

Timberland x Veneda Carter 6-Inch Boot：

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不過此系列的焦點之作，必然放眼在Zip Boot上，雖然雙方已不是首次創作高踭鞋款，但有別於第一回的長靴，這次以短靴為藍本，前方注入易穿易除的拉鍊，突破Yellow Boot傳統，亦同樣以防水漆皮製作，完美散發出女性時尚感，亦相當百搭。

Timberland x Veneda Carter Zip Boot：

即使近年間Timberland Yellow Boot仿佛曾在時裝圈消聲匿跡，這款傳奇設計其實毋需要多加吹捧，皆因此工靴向來擁着一群死忠粉絲，Veneda Carter便是其一，多年來她在個人Instagram中分享的造型照，腳上也常見「阿郎Boot」影蹤，而她與Timberland於2022年首次合作經已衝擊時尚圈。

Timberland x Veneda Carter 2022 Collection：

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Veneda Carter個人IG穿用Timberland Yellow Boot造型照：

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現年31歲的丹麥造型師Veneda Carter，曾是歐洲炙手可熱的模特兒，曾參與過YEEZY的廣告拍攝與時裝騷，她對於時裝穿搭擁有個人獨特的魅力，更因被Kim Kardashian一句「世界上最酷的女孩」而為人熟悉。於2021年Veneda Carter更創立了同名首飾品牌VENEDA CARTER，創作18K閃亮鍍金十字架、玫瑰花與心型等首飾單品，散發着高端街頭時尚氣息。

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Yellow Boot隨著Pharrell Williams在2024秋冬季時裝騷發佈Louis Vuitton與Timberland聯乘版本過後，大黃靴的身影在近月頻繁地出現在時尚圈中，除了紐約街牌Dybbuk的蘸色設計橙底Tipped Timbs、效力NBA球隊奧克拉荷馬雷霆的Timberland忠粉基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）只此一雙的專屬Yellow Boot外，近日曾推出Big Red Boots的美國製鞋單位MSCHF也加入戰團，加上噴畫師Lorenzo Fioravanti更為Ye在《VULTURES》專輯試聽會中創作訂製款，種種跡象均顯示Yellow Boot必屬年度時尚大作！

Dybbuk Tipped Timbs：

Shai Gilgeous-Alexander專屬Yellow Boot：

MSCHF流出概念別注阿郎Boot：

MSCHF流出概念別注阿郎Boot（chicagodonc@IG）

噴畫師Lorenzo Fioravanti創作超別注《VULTURES》Timbs：