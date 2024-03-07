Palace聯乘賀UMBRO百周年紀念　再盤點UMBRO 2024年首季別注企劃

【UMBRO／Palace Skateboards／Blokecore／足球／波衫／英國／聯乘】隨著近年時裝圈由運動風所推崇的Blokecore造型成為強勢風潮，近日英國百年運動服品牌UMBRO宣布迎來與Palace Skateboards的第三回聯乘，此洗版內容直捲網絡令UMBRO再度備受關注。除了Palace Skateboards外，於2024年首季更有多達雙位數的時裝單位與UMBRO進行合作企劃，誓要將這百年老牌重新引領回歸潮流界。



來到本年Blokecore的成熟程度已讓大家極容易了解如何穿搭足球風造型，UMBRO與Palace Skateboards繼續以英國足球次文化元素為軸心，完美復刻2000年代初期足球訓練套裝衣物，將向來大家認為老土的Training Suit感覺洗走。

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UMBRO x Palace Skateboards 2024 Collection產品一覽：

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UMBRO與Palace Skateboards的首次遇見可追溯至2012年，當年Palace被評選為「2012年歐洲年度滑板品牌」開始為人熟悉也引來了UMBRO垂青，直至十年後，於2022年雙方再次走在一起，設計出配有多種復古配色與雪花圖案的足球服系列，散發出強烈英倫90年代氣氛。

UMBRO x Palace Skateboards 2012 Collection：

UMBRO x Palace Skateboards 2022 Collection：

適逢本年是UMBRO的100周年紀念，品牌亦將為人熟悉的「雙鑽」Logo內的小鑽石以代表着曼徹斯特的紅色呈現，更邀請了意大利戶外時裝單位ROA背後的設計師兄弟Giovanni Nordio與Gregorio Nordio大刀闊斧地重塑UMBRO，注入時尚化帶來全新面貌，顛覆這百年老牌原有的創作風格。

UMBRO紀念100周年重製品牌標記（UMBRO）

Nordio兄弟重塑UMBRO：

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UMBRO在本年這重要里程碑再次為品牌揭開新一章，亦與多個品牌進行聯名合作，重點也放到日本這個時裝之都，當中包括Journal Standard、9090，BELPER x M TO R、Freak's Store、BoTT × BEAMS T、SEDAN ALL-PURPOSE、SILAS與MAGIC STICK等等，創作出有別於傳統氣息的嶄新時尚運動服輪廓。

1）UMBRO x Journal Standard：

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2）UMBRO x 9090：

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3）UMBRO x BELPER x M TO R：

4）UMBRO x Freak's Store：

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5）UMBRO x BoTT × BEAMS T：

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6）UMBRO x SEDAN ALL-PURPOSE：

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7）UMBRO x SILAS：

8）UMBRO x MAGIC STICK：

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9）UMBRO x CARNIVAL：

10）UMBRO x ADAM ET ROPÉ：

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11）UMBRO x over print：

12）UMBRO x THE THIRD：

13）UMBRO x DOORS：

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14）UMBRO x Toy Machine Japan：

15）UMBRO x HTH：