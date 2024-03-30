非洲南部犀牛難逃滅絕：身體無法出汗容易過熱恐死於全球暖化？

全球共有 23,432隻非洲白犀牛和非洲黑犀牛，單是非洲南部就有 22,137 隻。但由於地球變暖，它們正面臨着嚴重的威脅。現在，第一項關於氣候變化如何影響非洲南部犀牛的研究發現，假如世界走上最糟糕的氣候變化道路，到2085年，犀牛將在該地區的國家公園中消失。Timothy Randhir從事生態經濟學研究已有 47 年，他解釋了政府和公園可以採取哪些措施來防止這種情況發生。



作者：美國麻塞諸塞大學阿默斯特分校流域管理、水資源、水質、生態水文學、複雜系統、生態經濟學和可持續發展（全職）教授Timothy Randhir



為什麼犀牛面臨滅絕的危險？

犀牛不會出汗。如果它們想在高溫下冷卻龐大的身軀，就需要消耗大量的水分。它們還需要在水坑裏打滾，在樹蔭下休息。隨着地球的升溫，犀牛只有在有更多降溫機會的情況下才能生存下來。

你們是如何計算出犀牛無法在最糟糕的情況下存活下來的？

我們回顧歷史，看看犀牛在非洲南部和肯亞的一個公園裏是如何生活的。我們查看了每個最適合犀牛生存的地方的平均氣溫和降雨量，然後繪製了極端氣候圖。這就界定了氣候領域，並為我們提供了宏觀生態學視角（即我們不是研究某個具體地點，而是從更大的角度來研究氣溫和降雨如何影響犀牛的行為）。

犀牛龐大的身軀，需要充足的樹蔭來降溫。(Getty)

我們的結論是，如果世界進入 8.5 代表濃度途徑（Representative Concentration Pathway），犀牛在南部非洲生存的可能性為零。

有沒有避免犀牛遭遇最壞情況的 B 計畫？

有。我們認為，政府和社會應立即開始規劃，以避免最壞情況的發生。他們必須積極地開始為系統增加一些彈性。

2085 年，國家公園很可能仍然存在。但是，公園現在就需要開始確保它們已經建造了許多新的水源，這樣犀牛就可以更頻繁地冷卻下來。

公園還需要建立不受干擾的樹木植被：附近沒有車輛行駛或農作物收割的大片樹木。這些都是重要的降溫區域。國家公園必須有意識地增加成片的樹木覆蓋，這樣在犀牛的家園範圍內，它們就不需要越走越遠才能找到樹蔭乘涼。

要想讓犀牛在氣候變化的情況下生存下來，還需要為犀牛在公園之間的移動建立走廊。國家公園周圍的人類居住區正在成為犀牛的巨大壓力源，因為偷獵，也因為它們減少了犀牛的行動自由。這對公園來說將是一個巨大的挑戰，它們必須現在就開始規劃自己的景觀。

國家公園需要確保建造了許多新的水源，這樣犀牛就可以更頻繁地冷卻下來。(Getty)

這一切需要多少費用？

費用將是一個巨大的問題。大多數公園的資金已經十分緊張。公園一直在嘗試創造性地通過生態旅遊和戰略性的戰利品狩獵元素來創造資金，但他們必須小心謹慎，因為一些創收元素可能會給系統增加更多壓力。

這項研究呼籲各國政府和人民保護和投資這些國家公園，而不僅僅是將其作為一種經濟活動。其中一個觀點是，當你保護犀牛、大象和大猩猩等物種時，你對該物種的投資將幫助多個物種。整個系統都將因此得到保護。

直到最近，我們對犀牛的認識還停留在它們如何為我們帶來收益上。這種觀念必須改變。我們必須開始將犀牛視為生態系統的重要組成部分，為社會提供服務。以生態系統的思維方式來看待事物，對我們的生存非常重要。

費用將是一個巨大的問題，因大多數公園的資金已經十分緊張。(Getty)

2085 年並不遙遠。到那時，犀牛真的會滅絕嗎？

在我從事的流域管理、生態水文學、複雜系統、水資源、水質、生態經濟學和可持續發展方面的工作中，我繪製了世界各地的此類情景圖。研究員 Hlelowenkhosi S. Mamba 和我調查了如果非洲南部的條件達到政府間氣候變化專門委員會的代表性濃度路徑所描繪的情況，將會發生什麼。這些路徑是預測人類活動將如何改變氣候的全球標準。我們選擇根據 4.5 和 8.5 代表性濃度路徑來描繪犀牛的未來。

4.5 代表濃度途徑 簡單地說，就是大氣中的二氧化碳含量將從現在的百萬分之 410 上升到 2100 年的百萬分之 650。到 2100 年，地球氣候將平均變暖 2.4°C（1.7 到 3.2 攝氏度之間）。但是，只有我們設法減少甲烷氣體和二氧化碳的排放，地球才能走上這條道路。只有到 2050 年甲烷氣體排放量停止增加，並且到 2045 年我們還能設法減少排入大氣的二氧化碳量，才能實現這一目標。到 2100 年，二氧化碳排放量也需要比 2050 年減少一半。非洲南部的犀牛可以存活下來，但許多其他動植物卻不能。

8.5 代表濃度途徑是我們目前可以預測的最壞情況。在這種情況下，地球人口將急劇增加，我們將繼續像現在這樣大量燒煤。我們將無法減少溫室氣體，全球變暖將在本世紀繼續加劇。到 2100 年，全球氣溫將上升 4.3°C。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。