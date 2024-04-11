雪龍2號｜圖看各國破冰船「實力」　中國已躋身前列？

中國第一艘自主建造的極地科考破冰船「雪龍2號」本月完成第五次南極科考，回航途中訪港、停泊在尖沙咀海運碼頭向公眾開放參觀。「雪龍2號」2019年交付並正式服役，令中國目前擁有的在役破冰船數量增至4艘，達到世界前列，至今已完成8次極地科考。



俄羅斯極地艦隊居首 中國躋身前列

隨着全球暖化、海冰退卻，極地地區對於全球環境監測、科學考察、能源開發和新航海路線等方面的價值都愈發突顯。美國、俄羅斯及中國近年來都加強了極地戰略規劃。

各國極地艦隊中，俄羅斯無疑擁有規模最大且最先進的極地艦隊，目前服役中的破冰船超過40艘，該國也是唯一一個有能力建造核動力破冰船的國家。

在「雪龍2號」交付以前，中國只有一艘主要用於執行科學考察任務的中型破冰船「雪龍號」，由烏克蘭在20世紀90年代建造。但據官媒《中國青年報》此前報道，該船並非專業破冰船，在破冰能力上與俄羅斯、美國等國家的船隻相比仍有很大差距。另外兩艘海軍所屬的破冰船「海冰722」和「海冰723」，主要承擔在黃海、渤海海域內的冰情調查、破冰和海上冰區搜救任務，無法在極地海域航行。

「雪龍2號」由芬蘭提供設計支持、中國自主建造，其交付令中國躋身擁有本土破冰技術的國家，減少中國對外國技術的依賴。

同樣為人熟識的中國破冰及科考船「雪龍號」則是由烏克蘭赫爾松船廠（英語：Kherson Shipyard）建造，1993年底中國購進。（視覺中國）

首創雙向破冰達全球先進水平

「雪龍2號」長122.5米，寬22.3米，可搭載90名船員和研究人員，其續航力達到20,000海里，在按滿載排水量裝足食品、淡水和燃料等資源、中途不進行補給的情況下可連續航行60天。

在設計上，「雪龍2號」雙向破冰技術為全球首創，意味着它可以在前進或後退的同時破冰，且能以2至3節的速度衝破1.5米厚的冰層。

據總設計師吳剛，目前國際新一代極地科考破冰船包括：2011年交付的俄羅斯「特列什尼科夫院士」號、2012年交付的南非「阿古哈斯II」號、2016年交付的挪威「哈康王儲」號、2019年交付的英國「大衛·愛登堡爵士」號、澳洲「新南極光」號等。而「雪龍2號」在極地科考破冰船中首創雙向破冰和下沉式龍骨設計，首次採用智能船體和智能機艙設計，這些設計具有中國特色且具備世界先進水平。

此外，「雪龍2號」在破冰能力、航速、續航力等方面的表現都不輸目前全球新一代的極地科考破冰船。

五年八次極地科考

自2019年投入使用以來，「雪龍2號」已經執行了5次南極科學考察、3次北極科學考察任務，為中國駐極地科考站進行物資補給、在各海域進行綜合考察，更創下中國南極考察破冰船最晚返航紀錄。在最近一次南極科考中，它順利完成秦嶺站建設保障，並在回航途中於赤道附近成功救援一艘遇險船隻和船上的4名船員。