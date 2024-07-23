巴黎奧運︱泰國乒乓選手抱怨熱到暈　羨慕中國隊有冷氣和專屬廚師

2024巴黎奧運會為環保而在選手村不裝設冷氣，只有風扇及以地下水冷系統降溫，持續成為新聞話題，各國代表團跟巴黎奧組委協商後，紛紛自資為本國選手房間裝冷氣，不過泰國隊無緣享受這項福利，有乒乓球代表上載影片，抱怨足足要乘坐45分鐘的穿梭巴士可能會令運動員「熱到暈」，當巴士經過中國隊入住的大樓時一臉羨慕，說想入內「歎冷氣」和吃豆角燜麵，搞笑影片在微博廣為流傳。



泰國乒乓球手瑾妮帕記錄在巴黎奧運選手村前往訓練場地情況。（微博）

泰國乒乓球手：穿梭巴士45分鐘無冷氣或熱到暈

香港羽毛球代表李卓耀早前在社交媒體分享，乘坐穿梭巴士期間因沒冷氣熱得脫下上衣，另一代表謝影雪也在IG限時動態分享穿梭巴士內「同焗爐係無分別」。

到底巴黎奧運的穿梭巴士有多熱？泰國乒乓球女子單打代表奧拉旺（Orawan Paranang）拍片分享時說道：從選手村上車地點抵達乒乓球訓練場地，需時45分鐘，「五個人坐已這麼熱，如果全車坐滿，可能有人會在到達目的地之前暈倒吧」，她質疑：「有人可以救命嗎？車裏太熱了。」

泰國乒乓球手搞笑地抱怨巴黎奧運穿梭巴士無冷氣苦況。（IG）

羨慕中國隊有冷氣和專屬廚師

她還影着隊友瑾妮帕（Jinnipa Sawettabut）坐在車上合起雙眼、拿着證件撥涼的樣子。瑾妮帕本人亦拍片記錄在巴黎奧運選手村前往訓練場地情況，並以流利普通話抱怨：「非常熱，她們沒有空調」，當穿梭巴士駛到中國隊大樓，她對中國隊自攜冷氣和廚師團隊一臉羨慕，搞笑地說：「你們說，作為中國媳婦，可以進去涼快一下，吃個豆角燜面嗎？」

不斷找中國乒乓球手合照「集郵」

瑾妮帕不止普通話非常流利，似乎亦很喜歡中國乒乓球隊選手，抵達巴黎後連日來不斷找中國球手合照「集郵」，先是遇上孫穎莎，並在帖文重提想吃豆角燜麵，之後又遇上另一星將馬龍：「遇見馬龍，榜樣的力量，今天天氣非常好，飯好，訓練好，就是沒有心心念的豆角燜麵，因為得了獎牌才有。」

瑾妮帕不止普通話非常流利，似乎亦很喜歡中國乒乓球隊選手，抵達巴黎後連日來不斷找中國球手合照「集郵」，先是遇上孫穎莎，之後又遇上另一星將馬龍。（微博）