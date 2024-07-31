巴黎奧運｜戴利老公攜2子見證掄銀流淚受訪　BB鏡頭前丟杯Cute爆

英國跳水王子戴利（Tom Daley）在東京奧運奪金後一度退役，卻因兒子一句「想看爸爸奧運比賽」，再次披甲上陣，並在巴黎奧運贏得男子雙人10米跳台賽銀牌，而他賽後與家人的有趣互動也成為眾人焦點。



戴利（左）再戰奧運，與拍檔諾亞威廉斯（右）贏得一面銀牌。（Getty Images）

綜合外媒報道，戴利今年第5次參加奧運會時，他的奧斯卡編劇丈夫Dustin Lance Black也帶着他們的一對兒子在場邊為加油打氣。期間，6歲的大兒子Robbie穿上了印有戴利頭像的衣服，邊揮舞英國國旗，邊在觀眾席上吶喊。

在戴利與搭檔Noah Williams完成近乎完美的跳水動作後，達斯汀抱着他們15個月大的小兒子Phoenix激動落淚。他表示，「作為他的家人，我清楚湯姆為了工作付出了多少努力和犧牲。這一切都是因為愛，我知道他是為了我們的兒子。他們能看到他跳水已經是一個特別的體驗，而且他剛剛贏得了他從未獲得的銀牌，我們真的非常自豪。」

戴利兩名兒子首度在公共場合露面。（Getty Images）

隨後，戴利在領獎台上，朝着2個兒子與達斯汀的方向瘋狂比心，並笑容滿面地向家人們發送飛吻，但戴利在場邊開心接受英國廣播公司（BBC）的現場採訪時，卻意外發生了一個小插曲，導致採訪一度被打斷。

當時，記者正在詢問戴利接下來的職涯規劃，以及4年後是否會再次參賽，不料戴利的小兒子Phoenix卻突然在看台上向爸爸扔果汁杯，而戴利則笑着緩頰，「Phoenix試圖通過向人們扔果汁杯來殺人。」記者開玩笑表示，小Phoenix正藉此表達自己的意見，「他也想像哥哥一樣，在4年後看到爸爸跳水」。

戴利的祖父母雖然無法遠赴巴黎觀賽，但他們依舊在英國家中欣賞了轉播。戴利的祖母表示，「我看到小羅比緊張地在看他爸爸的比賽，我希望他能記住爸爸跳水的樣子。儘管戴利比了這麼多次賽，我到現在看直播還是會緊張。我們全家人都為他感到驕傲。」祖父則表示，「我們知道打敗中國選手很困難，但湯姆和諾亞的表現已經非常出色了。」

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