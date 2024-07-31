巴黎奧運英國女騎手因墮馬右眼失明　三項賽捲土重來摘金好勵志

巴黎奧運馬術團體三項賽7月29日在凡爾賽宮舉行。最終英國成功衛冕，摘下本屆奧運首金，法國奪銀，銅牌則由日本拿下。值得一提的是，這是日本自1932年洛杉磯奧運以來，時隔92年在馬術項目奪牌。



除於馬術團體三項賽奪得金牌外，柯萊特也在本屆巴黎奧運馬術個人三項賽拿下銅牌。（路透社）

馬術團體三項賽分為盛裝舞步賽、越野障礙賽、場地障礙賽3項目。採用罰分制，每個隊伍3名成員分數相加總分愈少排名越高。

29日舉行的場地障礙賽中，英國隊的Rosalind Canter、Tom McEwen、Laura Collett合計拿下66.70罰分。加上另外2項的罰分，英國最終以91.3罰分衛冕成功，收穫英國本屆奧運首金。這也是英國隊史在馬術團體三項賽獲得的第5面金牌，證明了英國在該項目的統治力。

柯萊特曾於2013年在一場比賽中意外落馬重傷。（路透社）

根據《衛報》，2013年，柯萊特在一場比賽中意外落馬，馬匹還直接壓到她身上。這場意外導致她肝臟撕裂傷、腎臟受損、肩膀骨折、肺部刺穿和肋骨斷裂，5度從鬼門關被拉了回來，在深切治療部昏迷整整6天才甦醒，而她的右眼也因此永久失明。

經過漫長的復健，柯萊特在上屆東京奧運與2名隊友在馬術團體三項賽勇奪金牌。而柯萊特也在本屆巴黎奧運馬術個人三項賽拿下銅牌。

更多柯萊特參賽英姿：（按圖了解）



經過漫長的復健，柯萊特連續兩屆在馬術團體三項賽勇奪獎牌。（路透社）

另外，法國隊以103.6罰分獲得銀牌。日本隊以115.8罰分摘銅，這也是日本自1932年洛杉磯奧運西竹一奪得場地障礙賽個人項目金牌以來，時隔92年在馬術項目取得第2面獎牌。

據了解，日本隊本來無緣參加團體賽，但因中國選手華天的馬匹藥檢沒過，導致團體資格被取消，由日本遞補，才創造奪牌機會。與大部分競技項目都是由年輕選手組成不同，馬術團體的4名成員分別是48歲的大岩義明、41歲的戶本一真、38歲的北島隆三、39歲的田中利幸，平均年齡41.5歲，因此暱稱為「初老Japan」（初老ジャパン）。

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