日本壽司店專用語一覽　「下足」係乜海產？Wasabi原來仲可以咁叫

不僅是日本人，喜歡壽司的外國人也很多，或許你就是其中的一份子。



而這個行業有許多與普通日語詞彙用法不同「行話」，本文將為讀者介紹一些相關的特殊詞彙。

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Agari

意思是茶水。原本指的是飯後茶。過去，青樓和小餐館把剛剛泡好的茶稱作「Agari花」，後來被省略為「Agari」。

「研茶」（把茶葉放在茶臼裡搗成粉末）曾用來比喻拉不到客人坐冷板凳，是藝伎和青樓女子忌諱的詞，所以借用客人「上門造訪（agaru）」這個說法，來討個好彩頭，把茶水叫做「Agari花」或者「Agari」。

它也有「最後、收尾」的意思，比如雙六遊戲就把終點稱作「Agari」。

Engawa

指的是比目魚或鰈魚的魚鰭根部的肌肉部分。因其外觀看似日本傳統房屋的簷廊（日語寫作緣側——譯註），所以叫做Engawa（緣側）。

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Oaiso

指的是付款結賬。也說Okaikei（會計）、Okanjou（勘定）。據說源自店家在算帳時的客套話 「愛想（Aiso）がなくて申し訳ありません（服務不周，請多包涵）」。

Otesyo

指的是盛裝醬油的小碟子。源於過去人們在手邊放一個小碟子用於裝鹽的習慣。

Kappa

指的是黃瓜。之所以這麼叫，是因為傳說河童喜歡吃黃瓜，而且這種壽司的切面很像河童頭頂的小碟子。「河童卷」是細卷壽司，中間裹著黃瓜。

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Gari

用甜醋腌的生姜薄片。咀嚼時會發出「garigari」的聲音。據說Gari有清口的作用，吃生魚時還可以殺菌。

Kan（貫）

握壽司的量詞。不同地區和壽司店的規矩不同，1貫可能是2個，也可能是1個壽司。

Gyoku（玉）

指的是日式蛋捲（玉子燒）。源自「玉」這個漢字的日語讀音（Gyoku）。

軍艦卷

用海苔把捏好的醋飯團四周圍起來，然後將三文魚卵、海膽、小瑤柱等容易散開的食材放在上方，因壽司形似軍艦而得名。

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Geso（下足）

墨魚腿。據說，過去說書場或戲院裡，看管客人脫下的鞋子（下足）的人，會把用作存鞋憑證的繩子10根一組攏在一起，後來人們就開始把墨魚的10條腿稱作「下足」。章魚長有8條腿，所以不說「下足」。

Geta

擺放壽司的木小枱子。因為從側面看形似木屐的日語讀音Geta（漢字寫做「下馱」）而得名。

Syari

指的是壽司飯。原本是佛教用語，指的是佛祖釋迦圓寂火化後留下的遺骨（佛舍利）。因為米粒形似火葬後的碎骨而得名。精白米蒸煮的白飯叫做「銀舍利」。

Shinko

窩斑鰶的幼魚。在日本被認為是「出人頭地」的魚，在不同生長階段分別叫做Shinko、Konoshiro、Kohada。

Dsuke

把鮪魚（吞拿魚）、鰹魚等食材放入用醬油、酒、味淋調製的調味汁裡醃製而成。詞源是「醃製（tsukeru）」這個動詞。

鐵火

指的是鮪魚的赤身。「鐵火」意為加熱到通紅的鐵。「鐵火卷」就是把鮪魚的赤身包在中間的海苔卷，「鐵火丼」則是在壽司飯上擺放鮪魚肉塊的丼物。

Toro

鮪魚腹部的肉。脂肪豐富，口感柔滑細膩。

Namida（淚）

指的是山葵（Wasabi）。之所以這麼叫，是因為如果山葵量太多，或是味道太重，會刺激流出眼淚（Namida）。

Neta/Tane

指的是海鮮類壽司食材。詞源是「種（發音Tane）」。據說各個行業內都有習慣把「Tane」倒著念用作隱語，「Neta」指代食材的叫法也是由此衍變而來。

光mono

背部魚皮發出深藍光澤、腹部發出銀色光澤的魚。包括竹莢魚、沙丁魚、沙鮻魚、斑鰶魚、鯖魚、針魚、秋刀魚等。

Murasaki

指的是醬油。因為醬油的顏色而得名。

Yama

1. 指的是細竹葉。因為要在山（Yama）上採集而得名。壽司店會把竹葉鋪在壽司下面，或是修剪之後用於裝飾，讓擺盤顯得更好看。

2. 食材用完的意思。因為山上沒有海鮮，所以引申為指涉海鮮食材已經用完的狀態。

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