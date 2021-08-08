色慾都市．三｜窺探北歐模式　你賣我買　性交易到底誰有罪

在你情我願、你賣我買的情況下，性交易以至性旅遊或者並無不妥。只是性產業背後，離不開人口販賣甚至兒童販賣等罪行。透過賣淫合法化或非法化，再監管或打擊性行業，便成為世界主流的做法。例如在香港，賣淫本身並不違法，因此「一樓一鳳」仍存在，只是經營妓院、「扯皮條」等卻屬違法。

全球數一數二的開放國家荷蘭面對性旅遊過度蓬勃，在賣淫政策掙扎求變之際，有人提出參考北歐模式（Nordic Model），試圖透過禁止購買性服務，消除需求，再杜絕賣淫。

瑞典是北歐模式的先鋒。廿年過後，有學者列舉北歐模式不但有效減少嫖客的數目，性工作者數目亦大幅減少。不過事實是，賣淫活動仍然存在，嫖妓非法化甚至會引伸出林林總總的問題。部份人倡議的北歐模式可能是其中一個出路，但仍沒有普通人想像中般完美。



泰國芭堤雅（Pattaya）和荷蘭阿姆斯特丹的紅燈區舉世聞名，前者不合法但政府無力甚至不敢取締，後者合法情況逐漸失控。

荷蘭求變 有意投靠北歐模式？

根據荷蘭法律，賣淫受法例規管，性工作者亦要繳稅。不過要從事性工作，門檻的確不低：起初的牌照費用高達1,000至10,000歐元，並須定期續期。近四分一地區政府拒絕發出任何牌照，阿姆斯特丹市政府亦嘗試減少發牌，控制紅燈區的大小。荷蘭全國性行業的牌照數量由2006年的1,100個減至2014年的700個。

很多娼妓都由於不同原因非法從事性工作：部份人是被迫的，部份是未持有工作簽證的移民（或未能符合發牌規則，如須懂荷蘭語），部份不想繳稅，部份想在家工作。

最近在荷蘭，有民眾收集超過4萬個簽名，要求修改法例，仿傚北歐模式，將嫖妓非法化，聲稱能夠保護性工作者免受暴力對待。

色慾都市：由長久以來對賣淫容忍的文化，到阿姆斯特丹作為熱門旅遊城市的地位，加上櫥窗賣淫的特質，都使德瓦倫（de Wallen）成為世界首屈一指的紅燈區。（美聯社）

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北歐模式揚威海外 多國跟隨

所謂的北歐模式最先由瑞典實施。一班女性主義者和基督徒主張，嫖妓非法化能夠減少對性服務的需求，杜絕賣淫。他們認為，即使當事人否認，所有賣身的人都是受害者，而支付性服務的男人都是捕食者，應該受到懲罰。

1999年，瑞典通過有關模式，隨後「蔓延」至附近北歐國家，包括挪威和冰島，之後加拿大、法國、愛爾蘭、以色列和北愛爾蘭亦相繼跟隨。2014年，歐洲議會呼籲歐盟國家採用北歐模式。美國緬因州（Maine）和馬薩諸塞州（Massachusetts）也有政客提倡同類模式。

色慾都市：圖為2020年7月11日，德國漢堡有性工作者反對因應新冠肺炎實施的封城措施。（Getty Images）

街妓數目減少 妓院規模顯著縮小

對於瑞典採用北歐模式的成效，斯德哥爾摩大學（Stockholm University）政治科學系的研究員沃爾特曼（Max Waltman）在2011年發表論文指，嫖妓非法化對賣淫需求以及參與賣淫的人口大小有顯著影響，瑞典男性支付性服務的佔比亦下跌。

1995年，瑞典的調查估算國內有2,500至3,000名妓女，包括650名街妓。通過嫖妓非法化後，2008年只有約300名街妓，300名女性和50名男性於網上刊登相關廣告。據當地政府和非政府組織指，嫖妓非法化後，斯德哥爾摩、哥德堡（Gothenburg）和馬爾默（Malmö）的賣淫活動幾乎即時從街上消失。1996年至2008年間，支付性服務的瑞典男性佔全國人口比例亦由12.7%下降至7.6%。妓院規模也大幅縮小。

支持在荷蘭實施北歐模式的記者賓德爾（Julie Bindel）指，性工作對女性仍然未夠安全，認為賣淫是源於性別不平等，因此支持北歐模式。她認為，在北歐模式下，即使嫖客未有做出任何錯誤或暴力行為，性工作者仍能拿起電話打給警察，因為嫖客或即將如此做。

成效遭質疑 性工作者無「牙力」

北歐模式的成效或者並沒有想像中大。據瑞典警方，2009年至2012年，通常同時為妓院的泰式按摩院數目增加兩倍至250間。愈來愈多性工作者轉為在戶內或網上兜售服務，亦使外界難以統計。瑞典妓女阿斯特麗德（Astrid）在斯德哥爾摩逗留數日間，更接到67個顧客查詢。

嫖客成為「見光死」的一群，卻未能讓性工作者手握較大的權力，得到保護。面對面的談判變得倉促，顧客堅持在偏遠進行性交易，嫖客拒絕透露身份證明資料，種種都使性工作者處於「下把位」。法國調查指出，超過500名性工作者中，近40%指自己「講價」和堅持使用避孕套的權力下降，近80%指收入減少，幾乎90%反對有關法例。

反觀在政策更開放的新西蘭，性工作基本與其他行業無異。2003年，新西蘭將賣淫非法化後，官方報告指，「大部份」性工作者較以往安全和健康。街妓聲稱，與警方關係有所改善。同樣地，在澳洲新南威爾斯（New South Wales），賣淫屬合法，當地娼妓使用避孕套的比例比起其他禁止賣淫的省份高。

來自美國內華達州（Nevada）的性工作者帕雷拉（Christina Parreira）亦反對採取北歐模式。她認為，北歐模式隱藏錯誤的前設，就是女性不能同意進行商業性交易，亦從不享受，並指這種前設認定男性就是捕食者，但現實卻非如此。

北歐模式是好是壞，對荷蘭而言又是否一條回頭路，最清楚的還是一眾性工作者。正如阿姆斯特丹賣淫資訊中心（Prostitution Information Centre）的弗勒（Fleur）所言，「沒有人比起性工作者自己更想要一個更安全的性產業」。