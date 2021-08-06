澳洲女天生擁有兩陰道　自稱「在公在私」都方便

澳洲一名女子天生就擁有2個陰道和子宮，不過她直到在20歲時才被醫生告知，這才讓她恍然大悟，為什麼過去使用棉條時都無法止住經血。但曾從事性工作者的她卻覺得「2套生殖系統非常方便」，因為能將工作和私生活「分開」。



兩陰道「公私分明」來使用 懷孕時肚子歪一邊（點擊瀏覽伊芙琳照片及了解更多）▼▼▼

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綜合外媒報導， 31歲的的伊芙琳（Evelyn Miller）表示，在她月經第一次來時，就發現衛生棉條對她來說，起不了吸收經血的作用，直到20歲墮胎時，才被醫生告知患有罕見的「雙子宮畸形」（uterus didelphys），亦即她擁有2個各自獨立的子宮，且各有宮體、宮頸和陰道。

對於自己患有「雙子宮」症，伊芙琳卻表示，「擁有這樣的特殊體質，我覺得特別方便。」原來，從事性工作8年的伊芙琳，在工作時只會使用左邊陰道，而右邊則是與丈夫平常恩愛用的，讓她能公私分明來使用。甚至在她的客戶當中，有一名婦產科醫師被伊芙琳雙子宮的體質深深吸引。

不幸的是，醫生無法判斷伊芙琳雙子宮的排卵周期和規律，加上丈夫被檢查出精子量過少，認為她受孕的機率是難上加難，因此建議他們用「試管」的方式進行受孕。幸運的是，最終在他們的努力下，總算自然的懷上一名男嬰。有趣的是，由於伊芙琳跟丈夫平時都是使用右側陰道，因此懷孕時肚子也跟着歪一邊。因為無法自然產的關係，伊芙琳最後在懷孕37週時，透過剖腹生下一名健康的男嬰。

據了解，每3000名女性當中，就有一人患有雙子宮畸形，有些人會有1個陰道和2的子宮，有些人則相反。但雙子宮不太會影響生育能力，不過會增加流產、早產甚至是併發症等風險。

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