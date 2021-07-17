西班牙19歲網紅騙得多名女子「無套性交」　坦承使用「這一招」

西班牙TikTok網紅達雷奇（Naim Darrechi）日前拍片自爆，他向多名性伴侶宣稱「不孕」，藉此說服對方答應「不戴保險套」發生性行為，此言一出立刻引來各界撻伐。雖然他已出面道歉，但卻引來當局關注，甚至可能面臨檢方調查。



19歲的達雷奇在TikTok上擁有2600萬粉絲，他在一部影片中向YouTuber莫斯托帕皮（Mostopapi）說，「我覺得保險套很難用，所以我從來不用」，但所有性伴侶之中，卻從來沒人因此懷孕，「我開始覺得我可能有問題，所以我告訴她們，『放輕鬆啦，我真的不育』！」

達雷奇5月在TikTok上譴責墮胎，招致廣泛抨擊，如今這番言論再度點燃民眾怒火。許多女性在社群媒體上嚴厲抨擊，也有人指出，此舉可能導致性病傳播。

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達雷奇事後在Instagram道歉，坦承自己的言論非常不恰當也不正確，「我想要真心道歉，我有時沒意識到自己的責任，脫口說出一些誇張的話，但這次實在太瘋狂了」。

西班牙平等部長蒙特羅（Irene Montero）認為，網紅竟向2600萬名粉絲「炫耀」不戴保險套，凸顯關注合意性行為的重要性。（編按：蒙特羅在Twitter發文：「（在發生性行為時）除掉避孕套或是在沒取得他人同意情況下在其體內射精是性虐待，以及＃OnlyYesisYes法例會視此為侵犯人身。」）她已要求檢方調查達雷奇的言論是否屬實，若是真的，也必須確認「性欺騙」受害者的身份。（編按：倘達雷奇罪成，可被判入獄12年。）

↓西班牙平等部長蒙特羅的推文：

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) July 12, 2021

西班牙不少性侵案件曾經引發爭議，因為加害男性被指控性虐待（sexual abuse）或猥褻罪名，而非更嚴重的性侵犯，該國議會9月將針對最新的性合意法案展開辯論。蒙特羅指出，達雷奇的行為可能觸犯現行法律，而新法案也把未經同意、缺乏保護措施的性行為定義為一種侵犯。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】