梅根的家事為什麼讓英美人吵起來？醜聞背後是兩種文化的巨大分歧

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-03-15 14:30

簽Netflix、開播客，摘掉了王室頭銜的哈里（Prince Harry）梅根（Meghan Markle）夫婦反而更加忙碌，大大小小的新聞從沒斷過。但這次，兩人的一席話算是真的拋出了炸彈。早前，面對美國最知名的主持人奧花雲費（Oprah Winfrey），梅根說王室生活讓自己一度想要自殺，兩人還談到王室內部可能涉及到的種族歧視問題。這一下子就引起了軒然大波，不僅讓一直沉默的王室被迫發出聲明，也掀起了英美兩國間不同看法的大亂鬥。

原本王室內部的事務，成為了英國和美國不同文化間的一場對峙和反擊。美國人站梅根，站得群情激憤，FOX News直言梅根是受害者，英國貴族的榮耀已死。英國人討厭她，更是有理有據，《每日鏡報》王室專欄的編輯Russell Myers說：「在他們抨擊王室的幾乎每一個成員之前，他們大概忘了自己剛買了一千多萬英鎊的房子！」

美國媒體將這場訪談形容為對英國王室的炸彈，英國媒體則認為，這個訪談是英國王室1936年君主退位事件以來最大的危機。哈里梅根夫婦的這場訪談，已經演變為英國逐漸脫離時代的王室傳統與美式獨立與傲慢間的一場大戰。

懶人包｜梅根與哈里王子大爆英國王室內幕 一個圖輯看清他們都說了什麼？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

「如果我不說出來，我會自殺」

早前，全世界都在等著奧花雲費的這場訪談。CBS電視台用700-900萬美元製作了這次的訪談，每32秒廣告要價就達32.5萬美元。節目播出時，僅美國當地，觀看人數就有1710萬。訪談中，梅根抹着眼淚，說自己作為王室成員的生活十分痛苦，以至於讓她動過自殺的念頭。「自殺」這詞一出現，就不是小事了。梅根在採訪中說，王宮裏的生活就像地獄一樣。讓人這麼壓抑的王室生活，顯然有損王室一直以來高貴尊嚴的形象。提到自己曾有過自殺的念頭時，她說：「在不得不向哈里承認的時候，我感到羞恥……我知道，如果我不說出來，我會自殺。我就是不想再活了。 」

不僅如此，哈里和梅根夫婦繼而拋出了第二顆炸彈。這一次，他們說的話直接炸出了王室的官方回應，因為兩人提到的，是極為敏感的種族歧視問題。梅根回憶說，在懷着兒子阿奇（Archie）時，「他們（指王室）對阿奇出生之後的膚色有多深有所顧慮」。話一出口，奧花雲費滿臉震驚，用一個「What？」表達了不可置信。

【延伸閱讀】種族歧視｜哈里王子之妻梅根打破沉默講暴動 披露童年經歷（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

美國人當她是英雄 英國人說她滿口謊言

從奧花雲費放出預熱宣傳片開始，這次訪談就引起了全球的關注。播出後，美國和英國則出現了兩極分化的評論，引起了兩國間的輿論大戰。 美國人之所以力挺梅根，是認為她展現出了抗爭王室傳統的勇氣。作為英國歷史上第一位有非裔血統的黑髮王妃，從最初的婚禮開始，梅根就不斷突破着英國王室的傳統。婚禮上，他們採用了現代版的禱文，新娘不再宣誓「服從」丈夫，而是改為「愛他、安慰他、尊敬他、保護他」。懷孕時，梅根也不遵循舊制，選擇在家裏產子。以往的英國王妃都會在瑪麗亞醫院產子，並在醫院門口放出一張全家福。

但她卻直言：「產後接受媒體拍照就像身處金魚缸。」於是她拒絕了王室首先為兒子阿奇拍照的慣例，反而按照自己的意思，把兒子的第一張照片，放到了自己的INS上。然而，即使王室對梅根多方妥協，她和遵循傳統的家庭成員之間，依然格格不入。

一直以來，梅根和凱特王妃（Kate Middleton）多次被傳兩人不和。這次梅根在採訪中，也提到了她和凱特因小花童的穿着，曾產生過矛盾。凱特希望遵循禮儀，讓當小花童的夏洛特公主（Princess Charlotte）穿上絲襪，梅根卻讓小花童們光腿。此前的報道都是說，這讓凱特傷了心，但梅根卻說，被弄哭的人其實是自己。不管真相如何，兩位王妃，一位恪守傳統，另一位行事出挑，兩人的衝突顯然不可避免。

【延伸閱讀】凱特梅根理應是密友 遭「他們」挑撥成仇 重蹈戴安娜與莎拉覆轍（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

在英國人看來，自打梅根進入王室以後，她就不斷挑戰着王室的底線。英國人更相信王室的傳統，王家評論員Robert Jobson覺得，夫婦二人在整個訪談中沒有尊重英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），這也是對英國人民的侮辱。

而美國人卻認為，一個敢於站出來對抗體系的個體是令人尊重的，不遵循傳統的梅根敢於公開講出自己的故事，就值得他們認同。日前，流行天后碧昂絲Beyoncé就直接用自己的網站力挺梅根，把整個首頁換上兩人的合照，還寫下一句支持她的話：「梅根，謝謝你的勇氣和指引，因你的啟發我們更堅強有力。」

在這點上，連白宮發言人都發話了。據美國《人物》雜誌報道，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）就稱讚梅根敢於講出自己的故事。她說：「任何人站出來談論自己與心理健康的鬥爭，講述自己的故事，都需要勇氣。」最後她還不忘加上一句：「這當然是也拜登總統所相信的。」

在採訪中，梅根暗示王室是因為種族問題，才拒絕授予自己的孩子阿奇王室頭銜，甚至不給他提供24小時的安保。這又一下就戳到了美國人痛點。美國著名網球運動員小威廉絲（Serena Williams）最先站出來，公開支持梅根，她站在有色人種的角度，表示自己最能對梅根曾受到的歧視感同身受。

梅根的混血身份博得了很多美國人的同情，但英國人卻截然相反。BBC言簡意賅地評論道，王室內部「沒有一絲種族主義」。英國網友也提出了一個簡單的質疑：「如果歧視你，女王當初就不會同意你們結婚。」所有人都記得，之前女王和她坐在一起時，還曾擔心她冷，和她共用一條毯子。就連梅根自己也承認，女王對她非常好，送過自己一套首飾。在英國人看來，這是梅根在利用自己的身份，搏取同情，好讓自己重新回到聚光燈下。

梅根與英女王的照片（點擊放大瀏覽）▼▼▼

即使是同樣一場訪談，美國人看到的，是他們第一位進入王室的有色王妃，被王室歧視，她敢於打破陳規，並且勇敢地說出了自己經歷的一切。而在英國人眼裏，則是一個離過婚的女明星，不斷破壞王室的傳統，不僅蠻酷謊言，還將其隱私公之於眾，消費王室為自己炒作。

醜聞背後 是兩種文化的巨大分歧

很多媒體認為，即使格格不入，梅根還是想要把自己塑造為第二個戴安娜王妃，一個受人愛戴的王室生活的受害者。與奧花雲費對談時，她戴着戴安娜（Diana, Princess of Wales）曾經戴過的鑽石手鐲，採訪內容也大都和1995年接受BBC採訪時的戴安娜如出一轍。可英國人覺得，這位外來的王妃總是言行不一，與戴安娜相差甚遠。說要經濟獨立，卻購置豪宅，全靠戴安娜的遺產維持；說要保護隱私，卻頻頻與媒體公司簽約，還請大牌時尚攝影師全程跟拍自己的行程；說要脫離王室，每一次出現在媒體中，依然是他們在講述王室的生活和私密。

美國媒體卻將她的格格不入，歸結於梅根作為美國人的感性。《紐約時報》說：「梅根是美國人，有着美國人的感性。戴安娜來自一種崇尚傳統、沉默寡言的文化；梅根則來自一個可以去尋求幫助、討論自己的感受，提出可能有更好、更新的做事方式的地方。」英國人卻覺得，作為王室成員，就應當接受王室成員應盡的責任。《每日快報》批評哈里和梅根的採訪自私自利。

王室作為國家的招牌，需要內斂，需要維持與身份相匹配的體面。但梅根一開始，就是作為攪局者出現的。在她最初嫁入英國王室時，英美兩國的媒體曾短暫地達成一致，認為梅根將為王室帶來新鮮的氣息，象徵着新時代王室的包容和進步。《紐約時報》在2017年的大標題中寫道「梅根的時尚力量：現代、冒險、重塑王室形象」。BBC也認為，哈里和梅根的婚禮將是革命性的，兩人要藉婚禮彰顯英國的多元化。甚至當哈里和梅根宣布「我們決定退出高級王室成員行列，努力實現經濟獨立」時，梅根也像徵着獨立。英國的王室曾經試圖變得更多元，更開放與包容。他們希望展現出一個更現代、更與時俱進的王室形象。但事情卻走向了反面。

王室的轉型並不順利，它仍舊沿着既定的傳統，規範着所有成員的形象和生活，不允許任何人出格。而當梅根愈走愈遠，當她標榜多元和獨立，卻沒能真正做到時，英國和美國的輿論產生了巨大的撕裂。分歧的背後，是兩種文化間巨大的差異，它們互相搏擊，互不認同。而接納梅根的嘗試，也由此演變為自1997年戴安娜王妃去世後，「對英國王室最具破壞性的醜聞」。