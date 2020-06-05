【美國示威】哈里王子之妻梅根打破沉默講暴動　披露童年經歷

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）在明尼亞波利斯因白人刑警執法過當、遭壓頸導致身亡，引爆歐美民眾巨大怒火，不僅美國國內到處都有示威，在大西洋對岸的英國，也有一大群人不顧防疫安全距離，集結起來宣告「黑人的生命也很重要」，主演《星球大戰》（Star Wars）最新3部續集的非裔男星約翰保也加（John Boyega）慷慨激昂致詞，被發行該系列的迪士尼和劇組團隊推崇為「英雄」。本身也有非裔血統的英國哈里王子（Prince Harry）之妻梅根（Meghan, Duchess of Sussex），卻從事發起一直沒有明顯表態，讓人頗為不解，網友都不斷在她與哈里的網路留言區質問為何兩人默不作聲？還拱她們要捐款。

梅根終於對此事發表了演說，原來她是透過自己曾就讀的中學舉辦虛擬畢業致詞時對將完成學業的學弟妹們表達自身的看法，強調對這件不幸的悲劇要發表意見相當緊張，才會延宕至今。

畢業生感動到哭 點圖閱讀梅根演說摘要：

+ 9 + 8 + 7

深具群眾魅力的梅根，果然讓部分畢業生相當動容，有人寫道：「梅根在我的虛擬畢業典禮提到弗洛依德和『黑人的命也很重要』，我要哭了。」

【相關圖輯】美國示威的暖心場面｜黑人民眾築人牆護落單白人警 還有脫下裝備武器與示威者同行的警長（點圖放大瀏覽）：

+ 31 + 30 + 29

【相關圖輯】非裔男遭警壓頸亡｜荷里活群星發文狠批、親身到場撐示威 迪士尼Netflix奧斯卡罕見發聲（點圖了解更多）：

+ 18 + 17 + 16

延伸閱讀：

羅雲熙「月上重火」自帶仙氣 自誇當空中飛人如天才

凱特捲入「雜誌抹黑」風暴 梅根是黑手？正式開戰？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】