中國製造｜十年驗收全球接連迎｢中國時刻｣ 港大劉寧榮：打90分

全球地緣經濟風雲再起，美國又再次揮起關稅大棒，中國「製造強國」戰略的首個十年計劃——「中國製造2025」迎來了交卷時刻。這項涵蓋十大高端製造領域的戰略工程，自2015年提出以來，一度被美方視為「顛覆全球貿易秩序」的信號彈，是2018年美國啟動301調查與對華技術封鎖的重要背景。十年過去，該如何評價這場歷時十年的產業升級實驗？



香港大學協理副校長、港大中國商業學院創院院長劉寧榮教授近日接受《香港01》專訪時直言，若以整體進展來評分，「中國製造2025可以打90分」。他認為，中國在過去十年內完成了「從大到強」的第一步，但要成為真正的製造強國，關鍵在於「不能永遠在解決卡脖子的問題」，而是要主動突破科技瓶頸，打造一條由中國主導的創新賽道。



香港大學協理副校長、港大中國商業學院創院院長劉寧榮教授。（港大中國商業學院）

回顧2015年，中國國務院首次提出《中國製造2025》戰略，提出十大重點領域、五大工程與九項任務，通過「三步走」實現製造強國的戰略目標：第一步，到2025年邁入製造強國行列；第二步，到2035年中國大陸製造業整體達到世界製造強國陣營中等水準；第三步，到中華人民共和國成立一百年時，更加鞏固製造業國家地位，綜合實力進入世界製造強國前列。

從量變走向質變 已完成第一步

「如果從目標完成度去看，我會給它打90分。」劉寧榮指出，十年前中國製造仍以低端為主，但今日不僅在總量上穩居全球第一，在多個領域亦已實現領跑。「三步走」戰略的第一步目標已基本完成。「從量上來說，我們遙遙領先。中國製造佔全球比率的總量已超過美、德、日、印四國的總和，這是無可爭議的。」據官方統計數據，2020～2024年，中國製造業增加值約佔全球30%，連續十五年保持在世界第一的位置。

「今年春晚機器人的應用就很熱鬧」，劉寧榮說，這正是中國機器人發展的一個縮影。「以AI為例，曾經大家擔心我們會落後美國，但Deepseek的出現證明中國的AI能力並不弱，甚至讓全球為之一震。高鐵更不用說，在技術環節例如剎車技術，中國也已經相當領先。」

這張路透社2025年1月27日拍攝的插圖中，可以看到中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的標誌。（Reuters）

此外，新能源車、光伏、鋰電池等重點領域，中國都已展現出明顯優勢。「尤其是清潔能源，中國已遙遙領先世界水平，這是產業政策聚焦的成果。」這些都展現出中國製造的實力已不再只是「數量型」擴張，而開始在技術層面實現對標甚至領先。

但劉寧榮同時指出，中國在部分關鍵技術領域仍有顯著短板，晶片製造及高端設備依賴進口；大飛機的長距離跨洲飛行能力也還在追趕，以及投入與產出的比例亦需反思。「我們的經濟全要素生產率未有大幅提高，反映出投資過大但產出效益未如理想，這是我給90分而非更高分的原因。」

真正的挑戰是「科技冷戰」 中國要有自己的技術賽道

2025年，中美貿易戰進入第七個年頭。從2018年特朗普發起301調查，到2025年再次對中國關鍵產品加徵高關稅，中國出口與科技實力正遭遇多重封鎖。然而，劉寧榮指出，「中國製造2025」是否能夠抗住關稅戰並非問題核心，核心在於長期以來的科技圍堵：「科技冷戰對中國的影響其實比關稅戰更嚴重，且美國採取長臂管轄的封鎖政策」。

他指出，美國不僅限制本土企業出口晶片給中國，還要求任何使用美國技術的第三國的企業亦不得出口，對全球供應鏈造成衝擊，「即使是歐洲企業也要謹慎應對，考慮美國制裁的風險」。他形容，這是一場「全域的科技遏制戰」。

2023年，深圳市機械人產業鏈總產值為1797億元人民幣。（深圳發布）

要在這個科技遏止戰中有所突破，除了「中國製造2025」的製造戰略外，還需要在科技創新上有長期發展戰略。劉寧榮強調，「我們的基礎研究、創新是極其重要的。因為我們不知道哪一項技術會在未來的賽道上跑出來。AI也是經過了幾十年，才有了今天的成果。所以一定要有人先開始，不計短期效益地做一些20年後才開花結果的事。」

因此在評估中國製造的十年路程時，劉寧榮特別指出了一個觀念上的盲點：「我們常說要解決『卡脖子』技術問題，但如果你永遠在追趕別人，你就永遠可能被卡脖子。」他說，「比如光刻機，就算我們把晶片做好了，但製造設備不突破，就只能依賴荷蘭。這不是簡單的供應鏈問題，而是科技主導權的問題。」

如果你永遠都有卡脖子，技術難關是什麼？就是你永遠被人控制在手裡。 ——港大協理副校長、中國商業學院創始院長劉寧榮

這段話不只是教育學者的觀察，更是對中國創新體系的提醒：不破除短期導向的思維，不培育前沿技術的原始積累，就永遠只能在「被卡」與「趕超」的循環中打轉，難以成為真正的科技強國。

「本土中國」與「海外中國」：中國製造正在延伸版圖

如果「中國製造」過去十年的重點是「站起來」，那麼未來十年則是「走出去」。對於「中國製造」邁向「製造強國」的未來之路，劉寧榮再次提到他曾在公開演講中提出的「『兩個中國』全球化佈局」，即「本土中國」與「海外中國」雙核心發展路徑。

2024年7月4日，在意大利米蘭舉行的Omoda和Jaecoo新車上市活動中，中國奇瑞（Chery ）製造的Omoda 5在展場亮相。（Reuters）

「今天中國的製造已經開始外溢，不僅是產品出口，連產業鏈也在外延。」劉寧榮以自己近日前往非洲的觀察舉例說，從海信在南非開普敦的工廠，到寧德時代與比亞迪在匈牙利的佈局，甚至阿聯酋的光伏項目與東非多條由中國建設的高鐵，這些都標誌着中國製造開始在全球形成新的節點與影響力。

這種全球化的視野，是中國邁向2035與2050的製造強國目標時不可或缺的戰略支柱。

中國的製造已經開始外溢，不僅是產品出口，連產業鏈也在外延。不管是在埃塞俄比亞還是在格魯吉亞，你都可以看到公路、港口，最難建的高速公路都是中國人在建造。 ——港大協理副校長、中國商業學院創始院長劉寧榮

打破秩序走向高端戰局？ 是時候講好中國故事了

當中國從「世界工廠」挺進「技術前沿」，任何現有秩序的既得利益者都難以保持從容。《紐約時報》曾於2017年評論稱，「中國的科技雄心，將打破全球貿易秩序」。對此，劉寧榮直指，這完全是美國的「偏見」，「美國曾靠兩個紅利去主導全球化，一是金融霸權、一是科技實力。他們當然永遠希望中國買波音，不要造大飛機，這樣他們就能一直在上游收割。」

你不能讓中國永遠停留在低端製造，為你製造運動鞋，製造襯衫，這是不可能的事情。 ——港大協理副校長、中國商業學院創始院長劉寧榮

與其在國際輿論場陷入爭論不休的泥潭，劉寧榮更主張，中國更應該主動講清楚自己的戰略初衷與全球責任。他舉例稱，「我們在新能源領域的努力，是響應全球氣候行動的號召，是為了解決人類面臨的生存危機，不是為了自己一國的利益。」

此外，在電動車、智能手機、5G等方面，中國亦應積極與歐洲討論合理的售價標準、避免傾銷印象，不但有助於降低誤解，也能讓中國工人階級真正受惠，「讓工人工資高一點、產品品質更好一點，我們賣得貴一點也沒關係。這才是我們應該講的故事。」

回望這十年，「中國製造2025」從戰略提出到落地推進，經歷了外部封鎖、內部低調，也迎來了一場又一場技術封鎖與國家敘事的雙重考驗。劉寧榮教授所說的「要講好中國自己的故事」，不僅是一種主動溝通，更是一種實力自證。從AI技術到清潔能源，從非洲工廠到匈牙利電池產線，從春晚機械人到Deepseek帶來的「Deepseek Moment」，2025年的中國，不再只是被轉述描繪的對象，而是被世界觀看的中心。

中歐班列：2024年5月6日，在重慶國際物流樞紐園區，一列裝載機械設備、汽車和筆記本電腦的中歐班列在重慶團結村中心站等待中發（無人機照片）。（新華社）

從今年1月至今，那些讓中國站在世界舞台中央的「China Moment」，大多亦非刻意設計，而是在全球矛盾與變局中難掩光芒的「被看見」：TikTok被封，小紅書走紅打破「互聯網柏林牆」；IShowSpeed來華直播讓無數海外觀眾第一次無濾鏡看見中國日常；美國重啟關稅戰，中國以「不跪」穩住節奏，贏得尊重；印巴衝突升溫，中國殲-10C一戰封神，重塑全球軍事格局。這些片段組成的，正是嶄新的中國敘事，不張揚卻已然有力。

下個十年，中國能否在更多高端領域不再「被卡脖子」、能否讓創新真正從基礎研究扎根而出，將成為「製造強國」進階之路的核心。而這場路徑的選擇，不只關乎國家競爭力，更將決定中國是否能真正「從被觀看，走向被信任」。