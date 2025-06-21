氣候危難迫在眉睫 ：香港紅十字會提倡自然為本的應對危機方案

近年超強颱風襲港造成世紀暴雨，一幕幕淹水事故的畫面仍然歷歷在目。當極端天氣逐漸成為新常態，我們或許都意識到氣候變化帶來的影響。氣候危難包括水災、風災、山火、旱災等，早已導致無數人受災——災民被迫離開家園，棲身於衞生惡劣的環境，而醫院及食水供應等基礎設施受破壞，令他們的處境更為嚴峻。面對各種危機持續加劇，香港紅十字會作為人道機構，最深切關注的始終是脆弱群體所面對的苦難。



圖、文：香港紅十字會國際及賑災服務



尼泊爾農民經歷世紀水災痛失家園：安穩生活不是理所當然

東南亞地區的雨季集中在每年六月至十月，然而，去年的雨季對尼泊爾民眾而言不太一樣——受拉尼娜現象影響，當地在九月遭遇持續三天的極端暴雨，大部分地區降雨量都遠超正常水平，引發全國多區山泥傾瀉。暴雨導致毀滅性洪災，造成逾230人死亡。當地主要基礎設施及交通網絡遭受嚴重破壞，多數災民因房屋受摧毀而被迫露宿或棲身於受損的危房中。

尼泊爾75歲農夫薩普科塔的家園被暴雨摧毀，只希望盡快有安穩居所。(香港紅十字會國際及賑災服務)

嚴寒天氣在水災後緊接而來，尼泊爾紅十字會加緊為當地受災民眾分發物資及家用品，同步為最脆弱家庭規劃臨時住所解決方案，香港紅十字會亦派員支援統籌工作。對救援人員來說，印象最深刻的個案莫過於75歲農夫薩普科塔——他一生以照料牲畜、耕種土地為生，與妻子將六個兒子養育成人。但如今，夫婦倆擁有的一切，包括房屋、谷倉、經年積存的收成——全數瞬間被掩埋在數米厚的泥石之下。

香港紅十字會聯同國際紅十字與紅新月聯合會及尼泊爾紅十字會，在尼泊爾社區進行水與衞生項目，透過提升社區韌性，加強居民應對災難的能力。(香港紅十字會國際及賑災服務)

「感覺就好像整座山崩塌，直壓頭頂」，薩普科塔憶述山泥傾瀉的情境，仍然心有餘悸。洪水不但捲走了農作物賴以生長的表土，更摧毀了數百個像薩普科塔這樣的家庭。他說道：「我是個簡單的人，現時只想有個地方可以生活。」紅十字會救援人員慨嘆：「對身處香港的我們而言，即使面對百年一遇的暴雨，仍有時間慢恢復，甚至重新規劃。然而，對南亞地區的人們來說，災難卻是生活常態——他們往往尚未從上一次災害中恢復，便已不得不為即將來臨的雨季與風季感到擔憂。」

蒙古國紅十字會人員走訪民居，了解他們在白災下的急切需求。(香港紅十字會國際及賑災服務)

應對蒙古國突發白災：紅十字會設預警響應 防患未然

2023年末，蒙古國發生了近五十年一遇的白災（即雪災），雪季由本來的兩個月延長至四個月，而且天氣比以往更加寒冷。在十一月，全國超過七成地區遭受白災影響，由於牧區遭積雪覆蓋，不少依賴畜牧生計的社區都面臨經濟危機：大部份飼主都沒有預備足夠飼料，也有很多動物在嚴寒下死亡。白災亦同時破壞了基礎設施，令居民日常生活陷入困境。蒙古國紅十字會迅速為受影響牧民派發食物劵、緊急現金及提供心理支援服務，並為動物供給護理包以維持生命，減低牲畜死亡引致的經濟損失。

香港紅十字會人員親赴蒙古國，為災民送上動物護理包，內有牲畜越冬必需有的維他命。(香港紅十字會國際及賑災服務)

緊急援助能夠解災民的燃眉之急，但我們亦必須計劃備災措施，才能在下次災難來臨時減低生命及經濟損失。應對變幻莫測的氣候危難，「預警響應」是其中一個有效的備災策略。香港紅十字會早前就在中國內蒙古自治區開展預警響應試點，透過制定早期行動及應急觸發機制，指導社區在暴風雪來臨前採取應對措施，當暴風雪達到預設程度標準，即會啟動向牧民家庭提供飼料及現金援助，將社區損失減至最低。

香港紅十字會支持內蒙古的氣候韌性項目，為增加乾旱牧區水池的儲水量，一方面清理水池的淤泥並作為農作物肥料，另一方面以石頭加固塘壩地基，確保塘壩承重穩定性。同時保護水池周圍地區，以禁牧等方式讓牧草生長，強化水土。(香港紅十字會國際及賑災服務)

基於自然的解決方案：保育環境同時保護人類

除了「預警響應」，香港紅十字會一直提倡「以自然為本的解決方案」（nature-based solutions），以大自然的力量減少氣候危難。研究顯示，基於自然的解決方案可使氣候與氣象災害強度降低四分之一以上，保護自然同時保護人類。基於自然的解決方案有多種方式，例如保育森林能夠修復退化土地、保障生物糧食供給、抵禦乾旱及強風；保育濕地能夠減緩洪水沖擊，促進抗旱型可持續農業；保育紅樹林與珊瑚礁能夠幫助抵禦風暴、吸收二氧化碳、為海洋生物提供棲息家園。氣候變化帶來的大自然示警，提醒我們需要即時行動，不論是主動關懷受氣候變化影響的弱勢社群、實踐綠色生活，抑或分享資訊，令更多人關注氣候變化，都能幫助減緩迫在眉睫的人道危機。

保育濕地及保育森林等「基於自然的解決方案」，能夠有效減少氣候危難。(香港紅十字會國際及賑災服務)

關於香港紅十字會國際及賑災服務：

全球的紅十字會及紅新月會積極應對不斷發生的人道危難，為受水災、風災、寒流、山火、旱災及糧食危機等影響的人士提供人道救援，協助流徙人士恢復正常生活，及提升高危群體適應氣候變化的能力。2017年起，香港紅十字會已撥款超過港幣3,5000萬元支援至少33個國家及中國內地應對氣候危難，並多次派員到境外支持人道救援工作。