特朗普政府援助削減玩出禍？　食物銀行告急低下階層被迫飲水充飢

37歲的福林斯（Shannon Follins）和她的3個孩子住在俄亥俄州，平日她主要的工作是在華夫餅屋（Waffle House）上晚班，時薪僅有5.25美元（約41港元），比香港目前的最低工資還要少。除了家人在有需要時送來的生活用品外，福林斯還很依賴由中俄亥俄糧食聯盟（Mid-Ohio Food Collective）提供的食物援助，來節省開支。



然而，美國總統特朗普（Donald Trump）第2任期開啟後，就進行了大幅的政府支出削減。像福林斯等低下階層的生活首當其衝受到影響。



食物援助減少 低收入家庭面臨更多「水日」

Mid-Ohio Foodbank目前是俄亥俄州最大的食物銀行，每周為超過3.5萬個當地家庭提供食物。不過，特朗普政府今年3月削減了用於食物援助的約10億美元（約78.5億港元）聯邦撥款，導致各州類的食物銀行，得到的採購資金有所減少。

福林斯說在沒東西吃的時候，她就會用自來水餵飽她的孩子，這些日子被其稱為「水日」（water days），她甚至說雪櫃裏裝滿水的塑膠樽給她帶來「一種安全感」，以應對無食物的日子。在政府削減糧食援助的現狀下，福林斯稱已經做好面對更多「水日」的準備。

福林斯（Shannon Follins）帶着3個孩子和她的母親一起散步。在生活成本急劇上漲的當下，家人的幫助對福林斯來說至關重要。（Reuters）

面對特朗普政府的削減資源，Mid-Ohio Foodbank開始對採購的價格更加敏感，且更加依賴食物的捐贈。在格羅夫城的辦公室裏，該食物銀行的採購主管布朗（Victoria Brown）緊盯電腦螢幕，目光追蹤着食物每磅的價格變化，精確到美分。採購團隊的其他成員則在外奔波：與農民、供應商私溝通，還有的就在雜貨店查看是否有堆放在倉庫、可以重新利用的食物；所有人均在尋找方法來應對預算縮減的現狀。

數十年來，像Mid-Ohio Foodbank這樣的食物銀行一直是美國「反飢餓」（anti-hunger）體系的支柱，將政府撥款以及企業和私人的捐贈轉化為餐食，供給有需要的民眾。Mid-Ohio Foodbank行政總裁哈巴什（Matt Habash）說：「食物銀行仍然還會有食物。但隨着政府撥款的削減，你將開始看到食物大幅減少，甚至有食物發放處和援助機構被迫關閉。到時候，美國將會有更多的人挨餓。」

福林斯（Shannon Follins）一家依靠食物銀行提供的物資來節省開支。（Reuters）

醫療體系開支、住房援助也遭削減……

上述俄亥俄州食物銀行的情況只是冰山一角。特朗普第2任期開啟後，就進行了大幅的政府支出削減。多數非防務領域如食物、醫療、住房的援助項目，都面臨資金壓縮，導致許多依賴聯邦援助計劃維生的低收入、弱勢群體或陷入更嚴重的困境。特朗普這場以「精簡政府、提高政府效率」為名的削減開支行動 ，實質讓更廣泛的底下階層首當其衝。

除了削減食物援助外，醫療支出也在以前所未有的規模被削減。今年3月，特朗普政府在無預警的情況下，從州和地方衛生部門撤資110億美元（約864億港元），並裁減2萬個國家衛生機構的工作崗位。衛生與公眾服務部（HHS）後來為取消撥款辯解稱，這筆錢是用於應對新冠疫情的，而現在疫情已經結束。然而，撥款中的不少資金其實已擴展至非疫情方面的公共衛生計劃，包括免疫接種和疾病監測追蹤，對群體健康至關重要。

中俄亥俄食物銀行的採購主管布朗（Victoria Brown）在辦公室裏瀏覽一份食品供應線索清單。（Reuters）

美國人也因此正失去大量致力於維護他們健康的專業人員和計劃：俄亥俄州應對麻疹病情的專家、北卡羅來納州開車前往學校提供疫苗接種的工作人員，以及田納西州為病人提供免費疾病檢測的計劃，均已消失。

據一份最新發布的國會預算辦公室 (CBO) 分析報告指，特朗普政府的提案將在10年內剝奪超過 1,000 萬人的醫療補助（Medicaid） 保險，雖然預計部份人台一會通過其他途徑獲得醫療保險，如通過工作或《平價醫療法案》（Affordable Care Act） 的保險交易所，但報告預計到 2034 年，由於醫療補助計劃的條款，將有 760 萬美國人失去保險。隨着預計將有更多人失去醫療保險，醫院的未補償醫療費用可能會上升。

住屋保障方面也未能倖免。特朗普政府同樣在3月，暫停了至少6000萬美元（約4.71億港元）主要用於全國公共租賃住房的開發資金，並叫停了旨在維護經濟適用房的10億美元項目。該項目以撥款和貸款的形式發放給需要更新的公共租賃住房業主，用於對老舊的房屋進行維修和翻新，讓供給低收入美國人的廉租公寓更加適宜居住。此外，致力於讓住屋更能負擔得起，並幫助無家可歸者的美國住房與城市發展部（HUD），也遭遇裁員，進一步削弱了美國住屋保障方面的行動力。

圖為2025年7月1日，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛州發表講話。（Reuters）

數千萬美國人將受波及？

就在不少美國低下階層的生活變得艱難的同時，特朗普推動的「大而美法案」還將在醫療和食物援助領域進行更多削減，包括減少聯邦醫療補助（Medicaid）約7000億美元（約5.49萬億港元）的支出，以及食品券計劃（SNAP）約3000億美元（約2.35萬億港元）的支出。美國有相當大一部分人口依賴這些計劃。據負責監管這些計劃的聯邦機構統計，超過7,100萬人參加了醫療補助計劃，而大約4,200萬美國人領取過食物券。

有美國雜貨店的老闆警告稱，削減食品券的計劃會損害地方經濟，並帶來失業。若法案最終獲得批准，將再有數百萬美國人或會因聯邦政府的歷史性縮減，而失去這些福利的保障。據代表獨立雜貨商的全國雜貨商協會（National Grocers Association）稱，食品援助資金支持了約 38.8 萬個就業機會和超過 200 億美元（約1,570億港元）的工資，並為州和聯邦帶來了超過 45 億美元（約353億港元）的稅收。

2025年5月13日，美國國會議員Steven Horsford在華盛頓特區國會山舉行的新聞發布會上發表講話，討論削減醫療補助（Medicaid）、補充營養協助計劃（SNAP）和兒童稅收抵免等事宜。（Reuters）

健康政策智庫KFF副主任Alice Burns指出，因為美國的私人健康保險極其昂貴，低收入人群、兒童及殘疾人士等弱勢群體則十分依賴Medicaid以獲得醫療保險。她說：「在過去的50年裏，醫療保健和健康保險覆蓋的可及性和可用性不斷增長。但現在卻開始倒退，反而削減保險覆蓋範圍……這是我們從未見過的情況。」

撇除以上種種，聯邦政府削減食物援助、醫療、住屋等開支，或會引發各州決定透過增稅來填補缺口，那麼根據肯塔基州家庭基金會（Kaiser Family Foundation，KFF） 的數據，各州稅率總體得提高 4%，其中堪薩斯州和懷俄明州的增幅為 1%，路易斯安那州的增幅或高達11%。這將使得近年因通脹而生活變得艱難的美國民眾，不得不面對百上加斤的局面。

誠然，任何社會計畫和所有政府計畫一樣，都有可能存在效率低下的問題。但如此大規模的全面削減，將不可避免地損害全美各地享受這些福利的弱勢群體，其相關的影響值得關注。