facebook朱克伯格斥21億「建國」大如30個維園　得罪夏威夷百萬人

Facebook創辦人、母公司Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）正在夏威夷建造一座超大型「地下宮殿」，算上地皮成本2.7億美元，約等於21億港元。如果建成，這將成為世界上最貴的私人房產之一。



他的地下新家建立在美麗壯觀的考愛島（Kauai，或稱考艾島或可愛島）北海岸，這是夏威夷主要島嶼中最古老、最不發達且最西端的地方，也是許多人眼中「天堂中的天堂」。島上大約有73000名居民，除了原住民，還有中國人、日本人、菲律賓人和波多黎各移民。人與人之間關係緊密，旅遊業是這裏的主要產業。

朱克伯格到來之後，大力發展了當地的建築業。2014年以來，他一直在這裏陸陸續續購買地皮，建造自己理想中的莊園。這個佔地約1,400英畝（566公頃，約29.8個維多利亞公園）的莊園被稱為庫勞農場（Koolau Ranch），將由十幾棟建築和一個約465平米的地下庇護所構成。但是它建造的過程並不順利，近10年的莊園建造史，也是朱克伯格和島民的「鬥爭史」。

兩間豪宅，一座避難所自給自足的小小王國

根據已公開的記錄，這裏的建築群將由十幾棟建築組成。以兩間豪宅為中心，總共至少有30間卧室和30間浴室，和一間小型酒店差不多。總建築面積約有5295平方米（約56,994平方呎），裏面有健身房、會議室、電梯和相當專業的廚房，保證滿足各種日常生活需求。

島上樹木繁茂，建築團隊利用這點，規劃了一個由11個圓盤形樹屋組成的網絡。這些樹屋之間通過索橋連接，讓人可以從一棟建築穿越到另一棟建築。主宅邸一側的一座建築將包括一個功能完備、非常齊全的健身房。光洗浴這一項，就有桑拿浴室、熱水浴缸和冷水池可供選擇。網球場和游泳池更是必備。

兩座中央豪宅之間，將通過一條隧道連接起來。隧道通往的便是前面提到的「末日掩體」。裏面有起居空間、機械室和可通過梯子進入的逃生艙。甚至還有圖書館，保證「精神食糧」的充足。圖書館的門將會採用「盲門」設計，將入口和周圍自然合為一體，令人難以分辨。之前他在洛杉磯的家就有類似的設計。地下避難所的門將由金屬製成，並填充混凝土，這種設計通常在修建軍用級掩體和防空洞時才會用到。

莊園內還有強大的監控攝像頭網絡，和許多通過鍵盤操作才能打開的室內門。安全指數非常高。整個建築的最終目標是實現自給自足，不僅擁有自己的超大水箱和泵系統，也能通過莊園裏的牧場和農業生產各種食品。未來不久，這裏可能會形成一個完全可以封閉存在的小小王國。

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超強保密協議 噪音影響他人

朱克伯格的「掩體莊園」裏，最引人注目的肯定是高度的保密性。據參與建設項目的工人説，幾乎所有進入大院的人——保安、木匠、油漆工等等，全部簽署了保密協議。這些協議並不是形式主義，一旦有人在社交平台上透露所在項目的信息，被發現後他會被立刻開除。不同工作人員被分配到不同項目，工人彼此間不得談論手頭在處理的工作。這點毫無疑問讓人想起古代修建皇陵的傳説：工匠幹完活後，就會被秘密處置，防止其泄露皇陵位置。

島上環境整個院落都被高牆圍起，當地居民不再能穿過這裏散步、騎車，也不能透過林地直望大海。與此同時，參與施工的卡車和汽車卻不斷進出其中，給街區帶來巨大的噪音。

同樣被保密的，還有修建時發生的事故。2019年8的一個雨天，70歲的保安羅德尼梅代羅斯（Rodney Medeiros) 沿着一條陡峭的小路爬上大院的出口，想要步行回家。在半路上他心臟病發作，被送往醫院，數小時後死亡。‍‍但由於保密協議，在他死亡後的幾天內，他的家人都沒有獲得任何當天情況的細節。而他生前的好友，則在法庭上表示，受到保密協議約束，他不便開口。強大的保密措施，最後保住了保安梅代羅斯死亡的秘密。

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十年謀劃和島民鬥爭不斷

考艾島小小王國的構建，朱克伯格已經籌劃了10年。2014年，即婚後第二年，朱克伯格夫婦第一次斥資7800萬英鎊購買了當時佔地3平方公里（700 英畝）的土地。當時的莊園規模不大，由十多塊小土地組成。為了更好地融入島嶼環境，朱克伯格夫婦還在莊園裏貼出自己的照片，講述他們如何「愛上了這個社區和雲霧繚繞的青山」。但由於法律原因，他們沒能完全取得這些土地的使用權。

1850年夏威夷王國覆滅時，這些土地的所有權傳給了當地島民，也只能由他們來決定最終是否售賣。為了獲得所有土地，朱克伯格通過自己旗下的一家小公司起訴了數百名可能擁有莊園範圍內土地權益的原住民。他説自己這樣做的原因，是想「找到所有這些部份所有者，這樣就可以向他們支付公平的份額」。這段話沒有騙過任何人，他的起訴公開後引發了強烈的反對，最終被迫放棄。但有人認為，他還是通過私下支持島上其他房主打官司的方法，間接獲得了他想要的地皮。

Meta行政總裁朱克伯格（GettyImages）

就在前兩年，朱克伯格夫婦斥資4100萬英鎊又購買了約2.4平方公里土地。島民發現這位大亨在島上擁有的地盤愈來愈多，與此同時原住民的居住範圍不被斷縮小，外來者也變得愈來愈少。朱克伯格夫婦的做法引起了公憤，一份關於「阻止朱克伯格殖民考愛島」收到了超過100萬個簽名。

莊園附近設置的警衛塔為了改善和當地居民的關係，他們做了許多補救。自2018年以來，他們名下的慈善機構已向考愛島的各種非營利組織捐贈了超過2000萬美元。2021年，他們又捐贈了超過770萬美元支持當地的就業計劃和防疫措施。這對夫婦似乎正在用一個億萬富翁能使用的最簡單直接的辦法討好島民，那就是不斷砸錢。

但是當地島民似乎並不吃這一套。有人做調查記者，想要了解這座莊園的更多情況。有人把無人機開到朱克伯格的莊園裏，再將拍攝到的視頻發在網上。在他們看來，掠奪朱克伯格的隱私就和他當初掠奪這塊島嶼的土地一樣合情合理。