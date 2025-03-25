大陸人爆買日本六麓莊？當地民居憂「最高級豪宅區變中國城」

位於日本兵庫縣蘆屋市的六麓莊是日本最高級豪宅區之一，每戶人家腹地超過300坪。日媒指出，中國富商近日相中這塊地區，陸續在該處置產，引發當地居民擔心豪宅區可能變成「中國城」。



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《日本現代商務》報導，已故大阪富商內藤為三郎等人，1928年獲得國有林的轉讓權後，在蘆屋市六甲山麓開發的別墅區被稱為「六麓莊」。該處的山路被拓寬至6公尺以上，每戶土地超過300坪。為了保持美觀，該區域是日本第一處進行「電纜地下化」的地區。

報導指出，若民眾要搬進六麓莊，需要事先提出開發計劃等文件，並在鄰里說明會上提交住宅模型等資料，展示未來建築物的樣貌。此外，還需要支付50萬日圓的入會贊助金，才能加入六麓莊町的町內會。

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在六麓莊居住將近30年的婦人朝倉幸惠（化名）透露，當地居民大多是醫療、醫藥品企業老闆。不僅小林製藥創辦人住在當地、小野藥品工業創辦人也正在該處興建豪宅。六麓莊內海拔最高、擁有最大佔地面積的豪宅，則為武田藥品工業創辦人所擁有。

朝倉指出，新冠疫情爆發前，不少柏青哥店的老闆開始搬進六麓莊。現在部份中國富豪也開始在該處定居：

「目前至少有10棟住宅的屋主是中國人，他們不惜花費5億日元也要搬進來。」



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報導指出，據說中國富豪購入的房產，最終只會轉賣給中國人，不會回到日本人手中，引發部份當地居民擔憂：

「繼續這樣下去，這裡可能會變成中國城。」



另一方面，近年有部份日本住戶搬離六麓莊。報導指出，住在靠近山區的富裕階層，在年齡增長後傾向搬到平地，選擇搬到靠近車站的物件居住。大阪阪急線和JR線附近地區特別熱門，土地每坪單價約為300萬至500萬日圓。

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