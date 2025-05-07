日本旅遊｜體驗當「一日高校生」還有畢業證書　可選溫泉酒店住宿

日本少子化嚴重，連帶影響的就是非都會區的學校，因為學生人數不足被迫關閉，成了「廢校」。這些荒廢的設施，該如何再利用？



最近幾年，有旅遊業者看見「廢校商機」。他們利用廢棄學校讓觀光客體驗「當一天的日本學生」。原本行程只是提供外國遊客，沒想到在黃金週連假，也有不少日本人前往體驗。

有日本旅遊業者推出「一日高校生」體驗行程，吸引不少國內外遊客參加。（campiece.com）

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「敬禮，請多多指教。」上課向老師敬禮是日本學校日常，但這所日本學校可不一般。

大家早安，歡迎來到龜山高校，我的名字叫日野雅，今天由我擔任你們的老師。

老師全程英語口說，台下學生有金髮碧眼的大人也有小朋友，原來這是日本一種嶄新的觀光行程。

美國觀光客Parina Kaewkrajang表示：「這些制服真的有助於整個沉浸式體驗。」沒錯，就是付費體驗日本高中生的一天，參加的人當然都是觀光客。

老師真的非常投入角色，能和我的朋友一起參加，讓整個體驗變得超級有趣。 美國觀光客Parina Kaewkrajang

但這趟體驗不是穿穿制服、說說話就了事，課堂上可是真的要上課，還要寫書法。「就如你們看到的，她的握法就像鉛筆，但毛筆要直立。」老師日野雅說道。老師帶着大家一筆一劃寫毛筆字，不過也不是整天都泡在教室裏頭，行程中還有去飯堂吃午餐。「好了好了，呵呵呵。」觀光客排隊盛飯，淋上咖哩湯汁，十足的日本味，坐在一起吃飯。

接着吃飽休息後，所有人還得換上運動服，一起到體育館上體育課。一個一個把沙包丟進籃框，觀光客流點汗，來玩日本傳統的投球比賽，可說是動靜皆宜，沉浸日本校園文化。

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美國觀光客Jason Wu表示：

根據我在動畫中看到的東西，還有我讀過的東西，這體驗非常真實……我覺得我真的像是身在另一個國家的高中生。

對外國人來說，原本只有動漫才看得到，如今可以真實體驗也算是一種滿足之旅，只是這套深入日本高中行程到底怎麼來的？據CNN報道，這棟位於東京東南部千葉的山中建築原為一所中學，但因招生減少於2020年關閉。就是因為日本的低生育率人口老化，越來越多學校招不到學生，光過去20年全日本就有將近6500所學校成了「廢校」，旅遊業者則是從中看到商機。

學校體驗營運商創辦人米司隆明解釋：

每年日本約有400到500所學校關閉，以前孩子們很多，各地區需要學校，但如今孩子們越來越少，很多學校被廢棄，因此如何處理這些學校的問題變得越來越重要。

這種日本高中體驗能為這些廢棄的校園注入新的生命，而且根據分析，這些新的觀光模式還能幫助分擔東京、京都等大城市或觀光景點擁擠的旅遊人潮，讓更多外國遊客移動到各地郊區，也能看到日本更多的在地日常。

這可以成為重新利用廢棄學校的範例，或者是引起關注，成為振興當地的一種新方式，我希望可以擴展到其他地方。 學校體驗營運商創辦人米司隆明

而且目標市場不只外國人，日本遊客報名參加，也可以當作是重溫高校時光。在這個行程中，你可以體驗真正高中生的一天生活，穿着真正的校服，使用真正的教室，在一所真正的現已廢棄的校園裏頭。

這樣一天的行程收費大約是35000日圓，折合約1900港元，一整套的日本高中體驗，或許也能成為民眾寒暑假、連假期間的另類選擇。

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