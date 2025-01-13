日本超仙「最可愛劍道妹」大解放惹哄動　天寒地凍貼火辣泡溫泉照

有「最可愛劍道妹」之稱的日本女藝人佐藤あかり最近在社群貼出一張在秘湯泡溫泉的照片，只見她在栃木縣的山林露天溫泉，一邊享受美景，一邊吃著美食，讓許多粉絲看了直噴鼻血。



28歲的佐藤あかり出身自大分縣，曾獲得日本全國劍道錦標賽第3名，她透露自己4歲時去看哥哥練習劍道，結果劍道教練說如果她也一起練，就會給她糖果當獎勵，所以就開始接觸劍道到現在，她回憶高一時還沒進入隊上比賽正式名單，但所幸持續練下去終於有了好成績，劍道也讓她學到只要堅持不懈，最終就能實現夢想。

佐藤あかり曾獲得日本全國劍道錦標賽第3名，有「最可愛劍道妹」之稱。（IG@akari.happyy）

佐藤あかり曾獲得日本全國劍道錦標賽第3名，有「最可愛劍道妹」之稱。（IG@akari.happyy）

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雖然從小就熱愛劍道，只在家鄉嘗試過音樂劇，不過佐藤在大學畢業後轉型藝人，正式踏入演藝圈，她笑說在鏡頭前其實不會緊張：

反而自己私下去游泳池或泡溫泉可能比較害羞。

也有在經營YouTube頻道的她，表示家人希望她若25歲前還沒闖出名號就退出演藝圈，但她到了25歲時選擇堅持下去，因為實在是太愛這份工作了。

喜歡釣魚的她，原來爸爸是位漁夫：

所以我小時候常搭船，現在每次回大分都會去釣竹莢魚，實在太好吃了！

佐藤說自己高中時每天都會自己做便當，對自己煮味噌湯的手藝很有信心：

如果大家吃過我的味噌湯應該都會上癮！

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