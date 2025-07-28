泰國柬埔寨衝突｜泰軍大陣「象」：穿軍服+掛步槍　當地傳媒解畫

泰柬邊境衝突已邁入第4天，泰國除了出動空軍F-16、獅鷲戰機空襲柬軍外，泰國陸軍也在海軍的配合下發動攻擊，網絡上更有影片顯示，泰國甚至出動了戰象進入衝突地區，影片曝光後立刻引發網友熱議。



網絡上曝光的29秒影片可以看見，這頭大象靜靜地站在圍欄裏，頭上戴着軍帽，前半身穿着制式軍裝，袖子處還印有泰國國旗，後半身則是迷彩服，身體上還掛着2把突擊步槍。

泰國戰象出現在前線。（X截圖 / @Defence_Index）

泰國戰象出現在前線。（X截圖 / @Defence_Index）

影片曝光後立刻引發網友熱議，許多人好奇大象為何會出現在前線、又該如何作戰。對此，泰媒Mono News解釋，這頭大象名叫Plai Mingmongkol，是泰國的明星大象，經常到邊境地區勞軍、鼓舞士氣，因此經常出現在新聞中，但不會派牠執行實際戰鬥任務。

延伸閱讀：泰國柬埔寨衝突｜柬BM-21火箭炮擊中油站 6泰平民死亡 多人受傷

+ 7

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】