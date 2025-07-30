少林寺釋永信案轟動日本掀「信仰大崩塌」討論　揭當地佛門黑暗面

2025年7月，一條突如其來的新聞炸響社交網絡：河南嵩山少林寺住持釋永信被警方帶走調查。人們驚訝、不解、憤怒，甚至覺得荒誕。這可是中國佛教界最有名的寺廟之一，是「天下功夫出少林」的精神象徵，而如今，守着這座千年古剎的住持，卻被曝出涉嫌貪污、包養情人、生育私生子等驚天醜聞。這個看似寧靜的佛門清地，一夜之間成了權色交易、鉅額利益和廟產紛爭的大舞台。



昔日「少年高僧」：從農村娃到「CEO方丈」

釋永信，本名劉應成，出生在安徽一個普通的農村家庭。16歲那年，他獨自跑到嵩山，執意出家修行。那時候的少林寺，遠不如今天這般喧囂熱鬧，只是山腳下一片略顯破敗的古建築群。1981年，他拜當時的少林寺方丈行正法師為師，靠着勤奮和聰明，很快贏得師父信任。行正去世後，僅22歲的釋永信便開始接掌寺務，實質性掌舵少林。而這，也成了他「佛門奇才」傳奇人生的起點。

中國嵩山少林寺現任方丈釋永信近日被爆出涉及貪污、犯色戒與多名女子染，並有私生子，已被警方逮捕接受調查。（微博影片截圖）

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90年代初，電影《少林寺》風靡全國乃至東亞，少林寺的知名度瞬間攀升。釋永信藉着這股東風，不再侷限於「寺內事務」，他成立武僧團，舉辦表演巡演；創辦雜誌、設立基金會；把古老的少林文化包裝成「品牌」，走進全球視野。2001年，少林寺官網上線；2008年，開通淘寶店賣文創；到2010年代，寺廟每年的門票收入一度高達上億元。釋永信也因此被戲稱為「CEO方丈」，被網友稱為「佛教界馬雲」。他甚至設立了「河南少林寺無形資產管理有限公司」，以企業化運營的方式，打造一個以佛教為殼、文化為魂、商業為利的龐大系統。

到2020年左右，釋永信名下或關聯的企業超過18家，涵蓋地產、演藝、食品、武術培訓、數字產品、保健養生等多個領域。他穿着16萬元的高級袈裟，乘坐豪車，住在豪宅，儼然成為一位「宗教資本家」。

佛門不淨地？私德風暴下的神壇坍塌

如果說釋永信的「商業化運作」讓外界頗有爭議，那真正令公眾震驚的，是他那些不斷浮出水面的私生活傳聞。2015年，一個名為「釋正義」的神秘人實名舉報：釋永信不僅貪污寺廟資金，還私生活極度混亂——包養多名情婦，生有私生子，甚至涉嫌非法買賣廟產。起初，少林寺回應迅速，稱這是「惡意誹謗」。公安也介入調查，但調查結果最終不了了之。釋永信「有驚無險」，成功度過危機。

然而，這一次，風暴似乎再也擋不住了。2025年7月27日，他被警方正式拘留調查。媒體報道稱，他名下不僅有多套海外不動產，還有複雜的家庭結構——情人眾多、子女眾多。有傳言稱，風聲緊時他甚至試圖帶着一家人從上海浦東直飛美國「避難」，雖然事後被證實為虛假消息，但這個說法足以點燃輿論。網友調侃：

這哪裏是方丈，這是宮斗大劇男主角。

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海外輿論震動 日本網友集體「破防」

少林寺名氣遠播海外，尤其在日本，那可是「東方武學」的代名詞。上世紀電影《少林寺》在日本創下票房奇蹟，無數人因之迷上中國功夫。而如今，現實狠狠打臉。日本NHK、朝日新聞、雅虎新聞等媒體紛紛頭條報道此事，評論區瞬間變成佛教八卦廣場。

一位日本網友留言：

學生時代我在一家高檔料亭打工，附近有個大寺廟。每次他們搞宴會，都奢華得不像話，保時捷、法拉利停滿院子，哪有一點清修的樣子？說白了，就是一門生意。

另一個網友回覆：

原來當和尚這麼賺錢，活得比我們上班族瀟灑多了。

也有網友回憶起自己參觀少林寺時的感受：

那些穿僧袍的年輕人，一邊推銷紀念品，一邊玩手機，根本不像修行人。

日本佛教也有「鬼故事」：和尚們的另一面

事實上，類似的事件並非中國獨有。不少日本網友指出，日本佛教也早就被俗世侵蝕。自明治維新起，日本政府便允許僧侶結婚、吃肉、還俗，形成了今天「和尚也能當爸爸」的局面。很多寺廟變成了家族企業，方丈一代傳一代，有的甚至靠收「香火錢」買豪宅、炒地產。2024年，日本千葉縣一位尼姑控訴自己在寺廟內遭到住持長期PUA和性侵；同年，另一名女僧曝料自己被一位高齡住持持續性侵長達14年。還有人提到，日本京都的「花街」——據說很多收入就來自於「有錢和尚」們的捧場。

所以當中國釋永信事件爆出後，日本網友一邊吃瓜一邊自嘲：

我們這邊也沒好到哪去，人性的貪慾，不分國界、不分宗教。

一座寺廟的興衰 一位住持的兩面人生

釋永信不是普通的和尚。他是改革者、企業家、宗教領袖，也是一個被貪慾吞噬的凡人。他用幾十年把一座古寺推上了國際舞台，但也在這條商業化之路上，逐漸遠離了修行者的初心。他曾說：

佛法要現代化傳播，不能墨守成規。

如今看來，他不是沒道理，但在實踐中卻走偏了方向。在他主政期間，少林寺不僅建演藝中心、酒店，還試圖登陸資本市場，一步步把自己從佛門清修之地，推向金錢權力交織的前線。2022年，少林寺斥資4.5億元在鄭州拿地建項目，徹底把輿論推上風口。很多人質問：

佛門聖地，何時變成地產商？

如今，少林寺依舊鐘鼓齊鳴，遊客如織。但在鐘聲背後，人們的信仰是否也正在悄然鬆動？真正的修行，不在於袈裟有多華貴、寺廟有多宏偉，而在於內心是否還有「敬畏」與「清明」。

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